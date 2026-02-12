Зараз кількість таких спроб зменшилася, однак затримання відбуваються щодня. Про це в коментарі "Укрінформу" повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко.
Що відомо про загибель чоловіків під час спроб втечі?
За словами Демченка, понад 70 випадків загибелі сталися з лютого 2022 року – у період дії обмежень на виїзд чоловіків за кордон.
Найбільше таких трагедій зафіксували у 2023 та 2024 роках. Найчастіше смертельні випадки траплялися під час спроб перетнути кордон через річки.
У ДПСУ також зазначили, що порівняно з минулим роком кількість спроб незаконного перетину кордону зменшилася приблизно вдвічі, однак прикордонники й надалі щодня затримують десятки порушників.
Хто має право на виїзд у 2026 році?
Перелік чоловіків, які мають право на виїзд, охоплює кілька категорій: чоловіків віком до 23 та старше 60 років; людей з інвалідністю I – III груп, а також супроводжуючих осіб з інвалідністю; багатодітних батьків й тих, хто самостійно виховує дітей.
Також виїзд дозволяється військовослужбовцям для лікування, реабілітації або навчання, а чоловікам, які працюють у стратегічних сферах, медіа чи комерційних перевезеннях. Втім, виключно за наявності відповідних офіційних дозволів.