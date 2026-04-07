Про це повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

Що відомо про нову схему виїзду за кордон, яку викрили правоохоронці?

Руслан Кравченко розповів, що жінка реєструвалась як фізична особа-підприємець і діяла нібито у сфері культури. Вона підшуковувала чоловіків, які не мали законних підстав для виїзду за кордон, і за грошову винагороду від 7 500 доларів США пропонувала їм "оформлення" як учасників музичних гуртів.

Після цього вона подавала до Міністерства культури та стратегічних комунікацій списки таких осіб, вказуючи, що вони нібито беруть участь у благодійних концертах за кордоном. На підставі цих звернень Міністерство готувало та направляло до Державної прикордонної служби листи сприяння для перетину кордону,

– зазначив генпрокурор.

За словами Кравченка, саме ці листи й ставали підставою для виїзду. Зрештою за такою схемою з України виїхали 28 осіб, до цього часу вони не повернулися.

"Ще 16 осіб планували виїзд аналогічним способом, але реалізувати його не встигли", – написав очільник ОГП.

Організаторці схеми заочно повідомили про підозру за незаконне переправлення осіб через кордон, вчинене з корисливих мотивів. Наразі жінка перебуває за межами України.

Також правоохоронці провели обшуки у колишніх працівників Мінкульту, в тому числі у колишнього тимчасового виконувача міністра культури, які погоджували відповідні листи, а також інших фігурантів.

Перевіряємо причетність посадових осіб міністерства до цієї схеми. Переконаний: коли державні механізми використовують як "послугу" для обходу закону – це вже не про культуру. Це про відповідальність. І вона буде. Це не крапка. Це кома,

– резюмував Руслан Кравченко.

