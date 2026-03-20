Про рішення киянина побратися з тещею детальніше розповіли в Держприкордонслужбі.

Що відомо про незвичну історію кохання?

Під час спілкування з прикордонниками пара намагалася переконати їх у щирості своїх почуттів, попри різницю у віці. Однак їхня історія "посипалась".

Чоловік та жінка плуталися у своїх відповідях, не могли чітко розповісти деталі свого спільного життя. Як згодом з'ясувалося, жінка насправді є матір'ю цивільної дружини чоловіка, яка перебуває за кордоном.

"Кохання без вікових обмежень" виявилося легендою для спроби незаконного виїзду,
– зауважили в ДПСУ.

Там також уточнили, що подружжю відмовили у пропуску через державний кордон, а повідомлення про виявлення ознак криміного правопорушення направили до поліції.

Як часто відбуваються спроби нелегального перетину кордону?

  • Під час спільної операції правоохоронні органи кількох структур зупинили одразу три спроби незаконного вивезення чоловіків призовного віку за межі України.

  • У Держприкордонслужбі також повідомили, що від початку повномасштабної війни понад 70 чоловіків загинули, намагаючись нелегально перетнути кордон, найчастіше під час переправ через річки. Хоча загальна кількість таких спроб зменшилася, порушників і надалі затримують щодня.

  • Прикордонники зазначають, що військовозобов'язані регулярно намагаються незаконно виїхати, особливо в західних регіонах. У період туристичного сезону багато з них маскуються під мандрівників, щоб уникнути перевірок.