Про рішення киянина побратися з тещею детальніше розповіли в Держприкордонслужбі.
Що відомо про незвичну історію кохання?
Під час спілкування з прикордонниками пара намагалася переконати їх у щирості своїх почуттів, попри різницю у віці. Однак їхня історія "посипалась".
Чоловік та жінка плуталися у своїх відповідях, не могли чітко розповісти деталі свого спільного життя. Як згодом з'ясувалося, жінка насправді є матір'ю цивільної дружини чоловіка, яка перебуває за кордоном.
"Кохання без вікових обмежень" виявилося легендою для спроби незаконного виїзду,
– зауважили в ДПСУ.
Там також уточнили, що подружжю відмовили у пропуску через державний кордон, а повідомлення про виявлення ознак криміного правопорушення направили до поліції.
Як часто відбуваються спроби нелегального перетину кордону?
Під час спільної операції правоохоронні органи кількох структур зупинили одразу три спроби незаконного вивезення чоловіків призовного віку за межі України.
У Держприкордонслужбі також повідомили, що від початку повномасштабної війни понад 70 чоловіків загинули, намагаючись нелегально перетнути кордон, найчастіше під час переправ через річки. Хоча загальна кількість таких спроб зменшилася, порушників і надалі затримують щодня.
Прикордонники зазначають, що військовозобов'язані регулярно намагаються незаконно виїхати, особливо в західних регіонах. У період туристичного сезону багато з них маскуються під мандрівників, щоб уникнути перевірок.