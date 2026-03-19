Про інцидент розповіли у рятувальній службі румунської провінції.

Що відомо про знайденого мертвого українця в Румунії?

Повідомляється, що громадянина України прикордонники зупинили поблизу підніжжя гори 18 березня, близько 17:00. Той розповів про співвітчизника, який має сильну слабкість і набряк ноги.

Він втратив здатність рухатися, коли пройшов сто метрів по горах вглиб румунської території. За словами його супутника, постраждалий намагався якось захиститися від прямого контакту зі снігом і гіпотермії, тож залишився на ложі з хвойних гілок.

На порятунок молодого чоловіка вирушили гірські рятувальники, проте операцію ускладнювали рельєф, сніговий покрив, а також вечірнє похолодання. Врешті-решт українця, який переходив кордон по горах, знайшли мертвим.

Важко зрозуміти, як 28-річний молодий чоловік зважився вирушити в гори в таких складних умовах – без мінімального спорядження, з оголеними щиколотками та в спортивному взутті,

– зазначили рятувальники.

Вони додали, що гірське середовище може бути вкрай небезпечним, особливо зважаючи на відсутність належної підготовки, а також "стресу й відчаю, які змусили його вирушити в цей шлях".

До ранку наступного дня рятувальники спустили тіло загиблого до підніжжя гори.

Зауважимо, на Одещині у вересні 2025 року під час спроби незаконно перетнути кордон загинув 23-річний житель Харкова. Його тіло з вогнепальним пораненням знайшли після попереджувальних пострілів прикордонників.

