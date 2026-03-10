8 березня до поліції звернувся турист. Він розповів, що виявив тіло чоловічої статі в лісовому масиві, в урочищі Турбат, поблизу гори Матияска Тячівського району. Про це повідомляє журналіст Віталій Глагола.

Дивіться також У Черкаському районі зруйновано шлюз гідроспоруди: кілька сіл опинилися під загрозою затоплення

Що відомо про загибель Олексія Ходакова?

Пізніше було встановлено, що тіло належить зниклому доценту Одеського національного технологічного університету Олексію Ходакову, який приїхав на Закарпаття з туристичною метою. Причина смерті ще невідома. Її покаже розтин.

Олексій Ходаков прибув на Закарпаття потягом 13 лютого 2026 року, а вже наступного дня вирушив у гірський маршрут з району Драгобрата.

Як пише "Перший.com.ua", востаннє сигнал його телефону зафіксували у селі Березово, що розташоване осторонь запланованого маршруту. Мандрівник виходив в інтернет увечері 17 лютого, після чого зв'язок із ним зник.

50-річний чоловік мав значний досвід походів у горах і був добре підготовлений.

Глагола спростував чутки у мережі про можливу зустріч Ходакова з ТЦК. За даними журналіста, чоловік мав офіційну відстрочку від мобілізації та не перебував у розшуку.

Інші випадки загибелі в горах