8 марта в полицию обратился турист. Он рассказал, что обнаружил тело мужского пола в лесном массиве, в урочище Турбат, вблизи горы Матияска Тячевского района. Об этом сообщает журналист Виталий Глагола.
Что известно о гибели Алексея Ходакова?
Позже было установлено, что тело принадлежит пропавшему доценту Одесского национального технологического университета Алексею Ходакову, который приехал на Закарпатье с туристической целью. Причина смерти еще неизвестна. Ее покажет вскрытие.
Алексей Ходаков прибыл на Закарпатье поездом 13 февраля 2026 года, а уже на следующий день отправился в горный маршрут из района Драгобрата.
Как пишет "Первый.com.ua", последний раз сигнал его телефона зафиксировали в селе Березово, расположенное в стороне от запланированного маршрута. Путешественник выходил в интернет вечером 17 февраля, после чего связь с ним исчезла.
50-летний мужчина имел значительный опыт походов в горах и был хорошо подготовлен.
Глагола опроверг слухи в сети о возможной встрече Ходакова с ТЦК. По данным журналиста, мужчина имел официальную отсрочку от мобилизации и не находился в розыске.
Другие случаи гибели в горах
В начале февраля 2026 года в горах Болгарии нашли шесть тел с огнестрельными ранениями в двух местах. Трех мужчин в возрасте 45 – 51 лет обнаружили возле перевала Петрохан, еще трех – на пике Околчица. Пятеро погибших были лесниками, все исповедовали тибетский буддизм. Следствие проверяет связь между погибшими, а родственники считают это профессиональным убийством.
В горах Раховского района Закарпатья, вблизи озера Бребенескул, нашли мертвыми двух мужчин из Винницкой области (41 и 36 лет). Бребенескул – самое высокогорное озеро Украины и популярный туристический маршрут по Черногорскому хребту.
В районе долины Драгобрат Раховского района погиб киевлянин 1964 года рождения. Мужчина сорвался со снежного карниза во время прохождения туристическим маршрутом.