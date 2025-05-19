Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Главное управление ГСЧС Украины в Закарпатской области. Сообщение об инциденте поступило в 14:17.

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Что известно о трагедии

Тело киевлянина спасатели достали из снега в 18:30, после чего доставили в урочище Свидовец и передали работникам полиции.

Всего по горному маршруту двигались 6 человек. Других туристов сопроводили в хижину "Перемичка", состояние их здоровья удовлетворительное, в медицинской помощи не нуждались.

К проведению работ привлекали горные поисково-спасательные отделения села Квасы и поселка Ясиня.

Напомним, в конце мая в Карпатах бушует непогода – видимость ограничена до 70 метров, снег формирует сугробы. Утром воскресенья на горе Поп Иван было облачно, температура воздуха достигала -2 градусов по Цельсию.