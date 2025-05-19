Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Головне управління ДСНС України у Закарпатській області. Повідомлення про інцидент надійшло о 14:17.

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Що відомо про трагедію

Тіло киянина, що зірвався, рятувальники дістали зі снігового намету о 18:30, після чого доправили до урочища Свидовець і передали працівникам поліції.

Усього гірським маршрутом рухалися 6 людей. Інших туристів супроводили до колиби "Перемичка", стан їхнього здоров'я задовільний, медичної допомоги не потребували.

До проведення робіт залучали гірські пошуково-рятувальні відділення села Кваси та селища Ясіня.

Нагадаємо, наприкінці травня в Карпатах вирує негода – видимість обмежена до 70 метрів, сніг формує замети. Уранці неділі на горі Піп Іван було хмарно, температура повітря сягала -2 градусів за Цельсієм.