У мережі показали казкові кадри із засніжених гір. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ДСНС Івано-Франківської області.

Дивіться також Чи буде різке потепління до +25 градусів уже незабаром

Рятувальники закликають бути обережними в горах Вершина гори Піп Іван Чорногірський вкрилася снігом 16 травня. Там хмарно, вітер – західний 2 метри за секунду, а температура опустилася до -3. Піп Іван Чорногірський вражає красою й нагадує про обережність… Гірські краєвиди зачаровують своєю весняно-зимовою красою, але водночас приховують небезпеку для туристів,

– наголосили рятувальники. Погода у Карпатах / Фото ДСНС Вони нагадали, що через весняну нестабільну погоду в горах температура повітря може різко змінюватися та погіршуватися видимість. Через сніг, дощ, сильний вітер, туман красива прогулянка можна бути небезпечною. Карпати засипало снігом: дивіться відео Рятувальники просять: