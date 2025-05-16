У мережі показали казкові кадри із засніжених гір. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ДСНС Івано-Франківської області.

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Рятувальники закликають бути обережними в горах

Вершина гори Піп Іван Чорногірський вкрилася снігом 16 травня. Там хмарно, вітер – західний 2 метри за секунду, а температура опустилася до -3.

Піп Іван Чорногірський вражає красою й нагадує про обережність… Гірські краєвиди зачаровують своєю весняно-зимовою красою, але водночас приховують небезпеку для туристів,
– наголосили рятувальники.

Погода у Карпатах / Фото ДСНС

Вони нагадали, що через весняну нестабільну погоду в горах температура повітря може різко змінюватися та погіршуватися видимість. Через сніг, дощ, сильний вітер, туман красива прогулянка можна бути небезпечною.

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Рятувальники просять:

  • уточнювати прогноз погоди перед виходом у гори;
  • повідомляти рідних або рятувальників про свій маршрут;
  • брати із собою засоби зв'язку, запаси їжі, води, теплий одяг, ліхтарик, аптечку;
  • не вирушати в похід поодинці.
До слова, 17 травня у Карпатах знову очікується мокрий сніг, тоді як на сході та південному сході країни повернеться потепління – буде до +23.