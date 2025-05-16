У мережі показали казкові кадри із засніжених гір. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ДСНС Івано-Франківської області.
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Рятувальники закликають бути обережними в горах
Піп Іван Чорногірський вражає красою й нагадує про обережність… Гірські краєвиди зачаровують своєю весняно-зимовою красою, але водночас приховують небезпеку для туристів,
– наголосили рятувальники.
Погода у Карпатах / Фото ДСНС
Вони нагадали, що через весняну нестабільну погоду в горах температура повітря може різко змінюватися та погіршуватися видимість. Через сніг, дощ, сильний вітер, туман красива прогулянка можна бути небезпечною.
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Рятувальники просять:
- уточнювати прогноз погоди перед виходом у гори;
- повідомляти рідних або рятувальників про свій маршрут;
- брати із собою засоби зв'язку, запаси їжі, води, теплий одяг, ліхтарик, аптечку;
- не вирушати в похід поодинці.