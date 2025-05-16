Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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Потепління в Україні

Синоптикиня відповіла, коли прийде потепління й чи буде різке підвищення температури в Україні.

Стрімкого потепління в найближчій синоптичній перспективі ми не бачимо,

– наголосила Наталія Птуха.

Додала, що певне підвищення може бути по південних областях 15 – 16 травня. Втім, на вихідні й початку наступного тижня знову може бути повернення до такого температурного режиму, який маємо зараз.

Позитивна тенденція вже десь з середини наступного тижня повинна більше давати про себе знати. Очікуємо, що там все ж таки температура буде вже в сторону підвищення,

– зазначила синоптикиня.

Уточнила, йдеться про початок третьої декади травня.

Наталія Птуха також зазначила, що 15 – 16 травня на Півдні та Сході температура підвищиться до +20, а подекуди й до +23 градусів. Водночас наголосила, що надалі, звичайно, процеси можуть бути більш мінливими. Однак, у принципі, по Півдню вже все ж таки двадцятки починають повертатися.

Також синоптикиня зауважила, що на вихідних і на початку наступного тижня за рахунок більшої хмарності може бути ще трохи зниження температури.

"І там буде поле зниженого тиску, тому частіше можуть бути дощі. Але надалі очікуємо, що все ж таки +20 по Півдню будуть повертатися", – сказала представниця Укргідрометцентру.

До речі, Наталія Птуха також зауважила, що з огляду на такі процеси, які в нас є зараз, – нижчі за норму середньодобові показники, – скоріш за все, метеорологічне літо може початися трохи пізніше.

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Коротка довідка. Стійкий перехід середньої добової температури повітря через +15 градусів, що є кліматичним показником початку літа, відбувається переважно у другій (на Закарпатті та Півдні – у першій) декаді травня.