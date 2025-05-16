Об этом в интервью 24 Каналу рассказала представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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Потепление в Украине

Синоптик ответила, когда придет потепление и будет ли резкое повышение температуры в Украине.

Стремительного потепления в ближайшей синоптической перспективе мы не видим,

– отметила Наталья Птуха.

Добавила, что определенное повышение может быть по южным областям 15 – 16 мая. Впрочем, на выходные и начале следующей недели снова может быть возвращение к такому температурному режиму, который имеем сейчас.

Положительная тенденция уже где-то с середины следующей недели должна больше давать о себе знать. Ожидаем, что там все же температура будет уже в сторону повышения,

– отметила синоптик.

Уточнила, речь идет о начале третьей декады мая.

Наталья Птуха также отметила, что 15 – 16 мая на Юге и Востоке температура повысится до +20, а иногда и до +23 градусов. В то же время отметила, что в дальнейшем, конечно, процессы могут быть более изменчивыми. Однако, в принципе, по Югу уже все же двадцатки начинают возвращаться.

Также синоптик отметила, что на выходных и в начале следующей недели за счет большей облачности может быть еще немного снижение температуры.

"И там будет поле пониженного давления, поэтому чаще могут быть дожди. Но в дальнейшем ожидаем, что все же +20 по Югу будут возвращаться", – сказала представительница Укргидрометцентра.

Кстати, Наталья Птуха также отметила, что учитывая такие процессы, которые у нас есть сейчас, – ниже нормы среднесуточные показатели, – скорее всего, метеорологическое лето может начаться чуть позже.

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Краткая справка. Устойчивый переход средней суточной температуры воздуха через +15 градусов, что является климатическим показателем начала лета, происходит преимущественно во второй (на Закарпатье и Юге – в первой) декаде мая.