Об этом в интервью 24 Каналу рассказала представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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Синоптик отметила, что в Украине только начался теплый период. Поэтому грозы и град теперь с нами до сентября будут точно. Впрочем, их периодичность, конечно, будет разной.

Ежедневно по разным территориям могут быть дожди от небольших до умеренных. 15 – 16 мая в западных, северных и большинстве центральных областей умеренные дожди, остальная территория без осадков. Далее, 17 – 18 числа, также небольшие дожди, ночью местами, а днем во время прогревания могут быть более активные,

– рассказала Наталья Птуха.

Также отметила, что дополнительно это тепло может стимулировать развитие кучево-дождевых облаков, ведь у нас поле пониженного давления, нестабильная атмосфера, поэтому эти облака могут развиваться. Синоптик объяснила, что когда идет прогрев в дневные часы, то они более интенсивно развиваются. Поэтому дождей в дневные часы может быть несколько больше.

Кстати, в пятницу, 16 мая, в Карпатском регионе возможен мокрый снег. Синоптик отметила, что я 15 – 16 мая будет проходить атмосферный фронт с северо-запада.

Поэтому в Карпатах в четверг значительные дожди, а в пятницу – дождь с мокрым снегом,

– сказала Наталья Птуха.

Кстати, солнечных дней с сухой погодой по всей Украине синоптики пока не прогнозируют.

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