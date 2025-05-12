Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

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Что известно об антирекордном температурном показателе во Львове

Температура воздуха в городе 11 мая составляла -0,2 градуса.

Предыдущее минимальное значение этого дня наблюдалось в 1978 году и составляло +0,4 градуса,

– отметили синоптики.

На следующий день температурный показатель также стал рекордным. "12 мая минимальная температура воздуха составляла 0 градусов. Предыдущее минимальное значение этого дня наблюдалось в 1978 году и составило +0,3 градуса", – говорится в сообщении.

Какой будет погода в Украине в ближайшие дни

Во Львове ожидается дождь и шквальный ветер 12 – 13 мая. Синоптики прогнозируют грозы, град и сильный ветер. В городском управлении по вопросам гражданской защиты и территориальной обороны призывают львовян учитывать прогноз погоды.

Какой будет погода 13 мая / Карта Укргидрометцентра

К слову, синоптики предупредили украинцев о возможных заморозках и небольших дождях в ближайшие дни.

13 – 14 мая в Украине ночью преимущественно без осадков, а днем могут быть небольшие дожди. В четверг, 15 мая, в западных областях умеренные, в северных, днем и в большинстве центральных областей небольшие дожди, на остальной территории без осадков.