Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Львовский городской совет.
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Непогода во Львове
Синоптики прогнозируют грозы, сильный ветер и град до конца суток 12 мая и днем 13 мая. По данным Львовского регионального центра по гидрометеорологии в этот период ожидается гроза, крупный град и шквалы 15-20 метров в секунду.
В городском управлении по вопросам гражданской защиты и территориальной обороны призывает львовян учитывать прогноз погоды. Специалисты напоминают правила поведения во время грозы.
- Закройте окна дома, выключите электрические приборы из сети, чтобы они не притягивали молнии.
- Не прячьтесь под деревьями на улице, ведь существует опасность падения тяжелых веток, которые могут сломаться от порывов ветра и нанести вред. Старайтесь также избегать металлических заборов, рекламных щитов, опор электропередач и, ни в коем случае, не раскрывайте зонтик, чтобы не привлечь молнию.
- В случае возникновения каких-либо непредвиденных ситуаций, жители могут звонить на "горячую линию" города по номеру 15-80.
13 мая дожди прогнозируются на всей территории Украины. Во Львове днем ожидается +13...+15 градусов.