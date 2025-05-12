Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Львовский городской совет.

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Непогода во Львове

Синоптики прогнозируют грозы, сильный ветер и град до конца суток 12 мая и днем 13 мая. По данным Львовского регионального центра по гидрометеорологии в этот период ожидается гроза, крупный град и шквалы 15-20 метров в секунду.

В городском управлении по вопросам гражданской защиты и территориальной обороны призывает львовян учитывать прогноз погоды. Специалисты напоминают правила поведения во время грозы.

Закройте окна дома, выключите электрические приборы из сети, чтобы они не притягивали молнии.

Не прячьтесь под деревьями на улице, ведь существует опасность падения тяжелых веток, которые могут сломаться от порывов ветра и нанести вред. Старайтесь также избегать металлических заборов, рекламных щитов, опор электропередач и, ни в коем случае, не раскрывайте зонтик, чтобы не привлечь молнию.

В случае возникновения каких-либо непредвиденных ситуаций, жители могут звонить на "горячую линию" города по номеру 15-80.

13 мая дожди прогнозируются на всей территории Украины. Во Львове днем ожидается +13...+15 градусов.