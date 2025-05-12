Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз метеоролога Игоря Кибальчича на Meteoprog.ua.
Смотрите также Карпаты засыпает снегом: в мае на Ивано-Франковщине снова царит непогода
Когда будут заморозки и снег в Украине
В течение второй декады мая на большей части территории Украины будет преобладать влажная и прохладная погода. Температура может быть ниже нормы на 4 – 8 градусов.
Метеоролог объяснил, что все из-за развития циклонической деятельности, а также на фоне поступления холодного воздуха из северных регионов Европы.
В понедельник, 12 мая, в Карпатах и на Прикарпатье местами будут значительные осадки в виде дождя, в высокогорье с мокрым снегом. Ночью в западных и северных областях на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0 – -3 градуса.
Заморозки на Западе и Севере снова ожидаются и во вторник и среду, 13 – 14 мая. В четверг, 15 мая, в Карпатах значительные осадки в виде дождя и мокрого снега.
На пятницу метеоролог пока не прогнозирует ни заморозков, ни снега. В центральных и северных регионах местами пройдут сильные дожди, возможны грозы и град.
В субботу, 17 мая, снова заморозки на Западе. Интенсивность 0 – -3 градуса. В воскресенье ,18 мая, уже, вероятно, без минусов. Снег также не ожидается, но в части Украины будут идти значительные дожди.
Могут ли в июне ударить заморозки
- Ранее представительница Укргидрометцентра в интервью 24 Каналу рассказывала, что когда-то заморозки наблюдались даже в июне.
- "Есть такие примеры, немного, но бывает. В частности, в архивах такие показатели зафиксированы", – отмечала Наталья Птуха.
- Интересно, что абсолютный минимум температуры воздуха, который фиксировали в июне за всю историю метеонаблюдений в Украине, достигает +1 – +9 градусов.
- Однако в горных районах, Волынской, Ровенской, северных, северо-восточных и Днепропетровской областях местами 0,3 – 3,4 градуса мороза, а на высокогорье Карпат до -5 градусов.