Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз метеоролога Ігоря Кібальчича на Meteoprog.ua.
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Коли будуть заморозки та сніг в Україні
Протягом другої декади травня на більшій частині території України буде переважати волога й прохолодна погода. Температура може бути нижчою за норму на 4 – 8 градусів.
Метеоролог пояснив, що все через розвиток циклонічної діяльності, а також на фоні надходження холодного повітря з північних регіонів Європи.
У понеділок, 12 травня, у Карпатах і на Прикарпатті місцями будуть значні опади у вигляді дощу, у високогір'ї з мокрим снігом. Вночі в західних і північних областях на поверхні ґрунту й подекуди в повітрі заморозки 0 – -3 градуси.
Заморозки на Заході й Півночі знову очікуються й у вівторок та середу, 13 – 14 травня. У четвер, 15 травня, у Карпатах значні опади у вигляді дощу та мокрого снігу.
На п'ятницю метеоролог поки не прогнозує ані заморозків, ані снігу. У центральних і північних регіонах подекуди пройдуть сильні дощі, можливі грози й град.
У суботу, 17 травня, знову заморозки на Заході. Інтенсивність 0 – -3 градуси. У неділю ,18 травня, уже, ймовірно, без мінусів. Сніг також не очікується, але в частині України йтимуть значні дощі.
Чи можуть у червні вдарити заморозки
- Раніше представниця Укргідрометцентру в інтерв'ю 24 Каналу розповідала, що колись заморозки спостерігалися навіть у червні.
- "Є такі приклади, небагато, але буває. Зокрема, в архівах такі показники зафіксовані", – зазначала Наталія Птуха.
- Цікаво, що абсолютний мінімум температури повітря, який фіксували у червні за всю історію метеоспостережень в Україні, сягає +1 – +9 градусів.
- Однак, у гірських районах, Волинській, Рівненській, північних, північно-східних та Дніпропетровській областях місцями 0,3 – 3,4 градуса морозу, а на високогір'ї Карпат до -5 градусів.