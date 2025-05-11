Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз метеоролога Ігоря Кібальчича на Meteoprog.ua.

Дивіться також Карпати засипає снігом: у травні на Івано-Франківщині знову панує негода

Заморозки в Україні

Ігор Кібальчич зробив прогноз на 12 – 18 травня. Зазначив, що в наступні дні очікується нестійка й холодна погода з дощами різної інтенсивності.

Унаслідок розвитку циклонічної діяльності й на фоні надходження холодного повітря з північних регіонів Європи, упродовж другої декади травня на більшій частині території України переважатиме волога та прохолодна погода. Очікується, що температура буде нижчою за норму на 4 – 8 градусів.

У понеділок, 12 травня, вночі дощі в південних і центральних областях, удень на більшій частині території невеликі, місцями помірні опади, на Заході з грозами. У Карпатах і на Прикарпатті подекуди значні дощі, у високогір'ї з мокрим снігом.

Вітер переважно північно-східний, 5 – 10 метрів на секунду. Вночі +2 – +7 градусів. Однак, у західних і північних областях на поверхні ґрунту й місцями у повітрі заморозки 0 – -3 градуси. Удень +9 – +14, на Південному Сході й у Криму +13 – +18.

У вівторок, 13 травня, вночі на Лівобережжі, удень на більшій частині території України пройдуть помірні, подекуди значні дощі, місцями грози. Тільки у Криму та Приазов'ї без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7 – 12 метрів на секунду, при грозах поривчастий.

Вночі +2 – +7 градусів, у західних і північних областях заморозки 0 – -3 градуси. Удень +9 – +15, на Півдні, Закарпатті й у Криму +14 – +19.

У середу, 14 травня, вночі без істотних опадів. Удень подекуди короткочасні дощі, можливі грози. Тільки на Південному Сході й у Криму переважно без опадів. Вітер західний, 5 – 10 метрів на секунду.

Вночі +2 – +7 градусів, але у західних і північних областях знову заморозки до -3 градусів. Удень +14 – +19 градусів.

У четвер, 15 травня, вночі на Заході, вдень у більшості регіонів, крім Південного Сходу та Приазов'я, дощі, подекуди грози. У Карпатах значні опади, – дощ з мокрим снігом. Вітер південно-західний з переходом на західний, 7 – 12 метрів на секунду, удень подекуди пориви до 15 – 17 метрів на секунду.

Вночі +5 – +10 градусів, вдень у північних і західних областях +9 – +14, в інших регіонах +15 – +21.

У п’ятницю, 16 травня, очікується нестійка погода з опадами на більшій частині території України. Тільки у Криму та південно-східних областях сухо. У центральних і північних місцями сильні дощі, також можливі грози й град.

Вітер південний, у західній частині північно-західний, 7 – 12 метрів на секунду, вранці й удень у центральних і південних регіонах пориви 15 – 22 метрів на секунду. У західних і північних областях вночі +1 – +6 градусів, вдень +8 – +13. В інших регіонах +6 – +11 і +15 – +21 відповідно.

У суботу, 17 травня, під впливом малорухомого циклону, у більшості областей, ймовірно, збережеться нестійка й дощова погода. Можливі окремі грози.

Вітер південно-західний, на Лівобережжі змінних напрямків, 5 – 10 метрів на секунду. Вночі +3 – +8, у на Заході подекуди заморозки 0 – -3 градуси. Удень +13 – +18 градусів, у західних областях +8 – +13.

У неділю, 18 травня, вночі на Лівобережжі значні дощі, вдень у більшості областей помірні, у Карпатському регіоні значні опади. Також подекуди грози.

Вітер західний, 7 – 12 метрів на секунду. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +2 – +8 град, у західній частині місцями знову заморозки 0 – -3 градуси. Вдень в Україні +13 – +18, тільки на крайньому Заході +8 – +13 градусів.

