Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз метеоролога Игоря Кибальчича на Meteoprog.ua.

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Заморозки в Украине

Игорь Кибальчич сделал прогноз на 12 – 18 мая. Отметил, что в последующие дни ожидается неустойчивая и холодная погода с дождями различной интенсивности.

Вследствие развития циклонической деятельности и на фоне поступления холодного воздуха из северных регионов Европы, в течение второй декады мая на большей части территории Украины будет преобладать влажная и прохладная погода. Ожидается, что температура будет ниже нормы на 4 – 8 градусов.

В понедельник, 12 мая, ночью дожди в южных и центральных областях, днем на большей части территории небольшие, местами умеренные осадки, на Западе с грозами. В Карпатах и на Прикарпатье местами значительные дожди, в высокогорье с мокрым снегом.

Ветер преимущественно северо-восточный, 5 – 10 метров в секунду. Ночью +2 – +7 градусов. Однако, в западных и северных областях на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0 – -3 градуса. Днем +9 – +14, на Юго-Востоке и в Крыму +13 – +18.

Во вторник, 13 мая, ночью на Левобережье, днем на большей части территории Украины пройдут умеренные, местами значительные дожди, местами грозы. Только в Крыму и Приазовье без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7 – 12 метров на секунду, при грозах порывистый.

Ночью +2 – +7 градусов, в западных и северных областях заморозки 0 – -3 градуса. Днем +9 – +15, на юге, Закарпатье и в Крыму +14 – +19.

В среду, 14 мая, ночью без существенных осадков. Днем местами кратковременные дожди, возможны грозы. Только на Юго-Востоке и в Крыму преимущественно без осадков. Ветер западный, 5 – 10 метров в секунду.

Ночью +2 – +7 градусов, но в западных и северных областях снова заморозки до -3 градусов. Днем +14 – +19 градусов.

В четверг, 15 мая, ночью на Западе, днем в большинстве регионов, кроме Юго-Востока и Приазовья, дожди, местами грозы. В Карпатах значительные осадки, – дождь с мокрым снегом. Ветер юго-западный с переходом на западный, 7 – 12 метров в секунду, днем местами порывы до 15 – 17 метров в секунду.

Ночью +5 – +10 градусов, днем в северных и западных областях +9 – +14, в остальных регионах +15 – +21.

В пятницу, 16 мая, ожидается неустойчивая погода с осадками на большей части территории Украины. Только в Крыму и юго-восточных областях сухо. В центральных и северных местами сильные дожди, также возможны грозы и град.

Ветер южный, в западной части северо-западный, 7 – 12 метров на секунду, утром и днем в центральных и южных регионах порывы 15 – 22 метров на секунду. В западных и северных областях ночью +1 – +6 градусов, днем +8 – +13. В остальных регионах +6 – +11 и +15 – +21 соответственно.

В субботу, 17 мая, под влиянием малоподвижного циклона, в большинстве областей, вероятно, сохранится неустойчивая и дождливая погода. Возможны отдельные грозы.

Ветер юго-западный, на Левобережье переменных направлений, 5 – 10 метров в секунду. Ночью +3 – +8, в на Западе местами заморозки 0 – -3 градуса. Днем +13 – +18 градусов, в западных областях +8 – +13.

В воскресенье, 18 мая, ночью на Левобережье значительные дожди, днем в большинстве областей умеренные, в Карпатском регионе значительные осадки. Также местами грозы.

Ветер западный, 7 – 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +2 – +8 град, в западной части местами снова заморозки 0 – -3 градуса. Днем в Украине +13 – +18, только на крайнем Западе +8 – +13 градусов.

