Та чи можливі заморозки влітку, зокрема, у червні 2025 року, – повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Чи буде у травні різке похолодання з сильними заморозками

Заморозки в Україні

Представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха в інтерв'ю 24 Каналу раніше розповідала про заморозки у травні. Ба більше, колись вони спостерігалися навіть влітку.

Інколи навіть у червні. Є такі приклади, небагато, але буває. Зокрема, в архівах такі показники зафіксовані.

– зазначала синоптикиня.

Додамо, у 2024-му в Укргідрометцентрі повідомляли, що абсолютний мінімум температури повітря, який фіксували у червні за всю історію метеоспостережень в Україні, сягає +1 – +9 градусів.

Однак, у гірських районах, Волинській, Рівненській, північних, північно-східних та Дніпропетровській областях місцями 0,3 – 3,4 градуса морозу, а на високогір'ї Карпат до -5 градусів.

Дізнайтеся також Коли в Україні настане метеорологічне літо

Зверніть увагу! Не обов'язково, що заморозки будуть у червні й цього року. Наталія Птуха наголошувала, що те, про що можна говорити, – у межах прогнозованого періоду, тобто це тиждень – 10 діб.