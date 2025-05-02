Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз метеоролога Ігоря Кібальчича на Meteoprog.ua.

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Погода на травень 2025

У травні в деяких районах України, переважно на Півночі та Заході, можливі короткочасні заморозки в першій половині травня, за винятком південних регіонів і Криму.

Однак, їх вплив буде обмеженим по території й не завдасть значних збитків порівняно з квітневими холодами,

– наголосив Кібальчич.

За прогнозом метеоролога, у середньому температура повітря у травні по Україні прогнозується в межах +13 – +17 градусів, що близько до норми. На Південному Сході подекуди вище за норму на 1 – 1,5 градуса.

До речі, в окремі дні температура може досягати позначок +30 – +33 градуси, а вночі знижуватися до +1 – +7 градусів.