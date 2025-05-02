Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз метеоролога Игоря Кибальчича на Meteoprog.ua.

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Погода на май 2025 года

В мае в некоторых районах Украины, преимущественно на Севере и Западе, возможны кратковременные заморозки в первой половине мая, за исключением южных регионов и Крыма.

Однако их влияние будет ограниченным по территории и не нанесет значительных убытков по сравнению с апрельскими холодами,

– подчеркнул Кибальчич.

По прогнозу метеоролога, в среднем температура воздуха в мае по Украине прогнозируется в пределах +13 – +17 градусов, что близко к норме. На Юго-Востоке местами выше нормы на 1 – 1,5 градуса.

Кстати, в отдельные дни температура может достигать отметок +30 – +33 градуса, а ночью снижаться до +1 – +7 градусов.