Та чи можливо, що у 2025-му літо також настане вже у травні, – в інтерв'ю 24 Каналу відповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха.
Метеорологічне літо
Синоптикиня відповіла, чи можливо, що тенденції до потепління збережуться і цього року літо також настане вже у травні.
Звичайно, такі тенденції в глобальних, сезонних масштабах можуть утримуватися. У принципі, вони продовжуються, але ситуативно для кожного місяця можуть бути й винятки. Як буде цього року, поки неможливо сказати. Таких тривалих прогнозів не існує,
– наголосила Наталія Птуха.
Цікаво! За даними Укргідрометцентру, кліматичним показником початку літа є стійкий перехід середньої добової температури повітря через +15 градусів. Переважно він відбувається в Україні у другій декаді травня, але на Закарпатті та Півдні – у першій.
Погода на травень 2025 року
- За попередніми прогнозами, у травні середня місячна температура очікується в межах +15 – +19 градусів, у гірських районах +12 – +14 градусів. Це на 1,5 – 2 градуси вище за норму.
- "Усе ж таки очікуємо, що весь місяць повинен бути вищим за норму. Але всього 1,5 – 2 градуси – це не надто багато", – підкреслила Наталія Птуха.
- До речі, синоптикиня зауважила, що раніше у травні в Україні фіксували заморозки. Вони можливі й цього року, втім, поки що не прогнозуються.
- Місячна кількість опадів у травні очікується в межах 35 – 76 міліметрів. У Карпатах і місцями на Прикарпатті дещо більше: 88 – 138 міліметрів.
- "Це в межах норми, тобто якихось сильних опадів у травні поки не очікуємо", – наголосила синоптикиня.
- Абсолютний максимум у травні сягав +30 – +37 градусів. На Одещині, Луганщині й у Криму до +38 – +39 градусів. У гірських районах +28 – +29 градусів.
- Абсолютний мінімум температури повітря, який фіксували в Україні за всю історію метеоспостережень, у травні 0 – -6 градусів. Місцями на Сумщині й у гірських районах -7 – -10 градусів, на узбережжі морів +1 – +3 градуси.