Та чи можливо, що у 2025-му літо також настане вже у травні, – в інтерв'ю 24 Каналу відповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха.

Метеорологічне літо

Синоптикиня відповіла, чи можливо, що тенденції до потепління збережуться і цього року літо також настане вже у травні.

Звичайно, такі тенденції в глобальних, сезонних масштабах можуть утримуватися. У принципі, вони продовжуються, але ситуативно для кожного місяця можуть бути й винятки. Як буде цього року, поки неможливо сказати. Таких тривалих прогнозів не існує,

– наголосила Наталія Птуха.

Цікаво! За даними Укргідрометцентру, кліматичним показником початку літа є стійкий перехід середньої добової температури повітря через +15 градусів. Переважно він відбувається в Україні у другій декаді травня, але на Закарпатті та Півдні – у першій.

Погода на травень 2025 року