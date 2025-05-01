Но возможно ли, что в 2025-м лето также наступит уже в мае, – в интервью 24 Каналу ответила представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха.
Метеорологическое лето
Синоптик ответила, возможно ли, что тенденции к потеплению сохранятся и в этом году лето также наступит уже в мае.
Конечно, такие тенденции в глобальных, сезонных масштабах могут удерживаться. В принципе, они продолжаются, но ситуативно для каждого месяца могут быть и исключения. Как будет в этом году, пока невозможно сказать. Таких длительных прогнозов не существует,
– отметила Наталья Птуха.
Интересно! По данным Укргидрометцентра, климатическим показателем начала лета является устойчивый переход средней суточной температуры воздуха через +15 градусов. Преимущественно он происходит в Украине во второй декаде мая, но на Закарпатье и Юге – в первой.
Погода на май 2025 года
- По предварительным прогнозам, в мае средняя месячная температура ожидается в пределах +15 – +19 градусов, в горных районах +12 – +14 градусов. Это на 1,5 – 2 градуса выше нормы.
- "Все же ожидаем, что весь месяц должен быть выше нормы. Но всего 1,5 – 2 градуса – это не слишком много", – подчеркнула Наталья Птуха.
- Кстати, синоптик отметила, что ранее в мае в Украине фиксировали заморозки. Они возможны и в этом году, впрочем, пока не прогнозируются.
- Месячное количество осадков в мае ожидается в пределах 35 – 76 миллиметров. В Карпатах и местами на Прикарпатье несколько больше: 88 – 138 миллиметров.
- "Это в пределах нормы, то есть каких-то сильных осадков в мае пока не ожидаем", – отметила синоптик.
- Абсолютный максимум в мае достигал +30 – +37 градусов. В Одесской, Луганской области и в Крыму до +38 – +39 градусов. В горных районах +28 – +29 градусов.
- Абсолютный минимум температуры воздуха, который фиксировали в Украине за всю историю метеонаблюдений, в мае 0 – -6 градусов. Местами на Сумщине и в горных районах -7 – -10 градусов, на побережье морей +1 – +3 градуса.