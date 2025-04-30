Но будет ли май дождливым, – в интервью 24 Каналу рассказала представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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Дожди в Украине: погода на май

По прогнозу синоптиков, месячное количество осадков в мае ожидается в пределах 35 – 76 миллиметров. В Карпатах и кое-где на Прикарпатье несколько больше, в частности, 88 – 138 миллиметров.

Это в пределах нормы, то есть каких-то сильных осадков в мае пока не ожидаем,

– отметила Наталья Птуха.

Также рассказала, что средняя месячная температура в мае предполагается в пределах +15 – +19 градусов, в горных районах +12 – +14 градусов. Это на 1,5 – 2 градуса выше нормы.

"Все же ожидаем, что весь месяц должен быть выше нормы. Но всего 1,5 – 2 градуса – это не слишком много", – подчеркнула синоптик.