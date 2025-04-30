Та чи буде травень дощовим, – в інтерв'ю 24 Каналу розповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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Дощі в Україні: погода на травень

За прогнозом синоптиків, місячна кількість опадів у травні очікується в межах 35 – 76 міліметрів. У Карпатах і подекуди на Прикарпатті дещо більше, зокрема, 88 – 138 міліметрів.

Це в межах норми, тобто якихось сильних опадів у травні поки не очікуємо,

– зазначила Наталія Птуха.

Також розповіла, що середня місячна температура у травні передбачається в межах +15 – +19 градусів, у гірських районах +12 – +14 градусів. Це на 1,5 – 2 градуси вище за норму.

"Усе ж таки очікуємо, що весь місяць повинен бути вищим за норму. Але всього 1,5 – 2 градуси – це не надто багато", – підкреслила синоптикиня.