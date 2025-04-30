Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз на картах Укргідрометцентру.

Зверніть увагу Погода на травень: чи будуть заморозки й сильні дощі, коли потепліє – прогноз на місяць

Коли будуть дощі в Україні

Синоптики прогнозували, що в наступні три доби в Україні переважно без опадів. Тільки на Північному Сході й у Карпатах, вночі 1 травня й на Півночі місцями невеликі короткочасні дощі.

Вітер північно-західний, 7 – 12 метрів на секунду. Однак, удень 1 травня в більшості областей, 2 травня на Північному Сході місцями пориви 15 – 20 метрів на секунду.

До речі, заморозки вже не очікуються. Температура повітря вночі +6 – +11 градусів, але 2 травня зниження до +2 – +8 градусів.

Удень в Україні +17 – +22, втім, 1 травня на Півночі, 2 травня вже у більшості областей +13 – +18 градусів.

Зауважимо, що за орієнтовним прогнозом на картах, 3 травня опади очікуються у всіх західних і північно-західних областях, також у Києві.

Прогноз погоди на 30 квітня – 3 травня / Скриншоти з Укргідрометцентру

Далі, уже 4 травня, дощі можуть накрити майже всю Україну, окрім Луганщини, Донеччини, Запоріжжя, Херсонщини та Криму.

Втім, сильні зливи та грози наразі не очікуються. У частині областей лише невеликі дощі.

Коли будуть дощі в більшості областей / Скриншот з Укргідрометцентру

Раніше представниця Укргідрометцентру в інтерв'ю 24 Каналу розповіла, що загалом місячна кількість опадів у травні очікується в межах 35 – 76 міліметрів. У Карпатах і місцями на Прикарпатті дещо більше: 88 – 138 міліметрів.

"Це в межах норми, тобто якихось сильних опадів у травні поки не очікуємо", – наголосила Наталія Птуха.



До речі, середньомісячна температура повітря передбачається в межах +15 – +19 градусів, у гірських районах +12 – +14 градусів. Це на 1,5 – 2 градуси вище за норму.