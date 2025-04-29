Якою буде погода в останній місяць весни, – в інтерв'ю 24 Каналу розповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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Погода на травень 2025 року

За попередніми прогнозами, у травні середньомісячна температура передбачається в межах +15 – +19 градусів, у гірських районах +12 – +14 градусів.

Усе ж таки очікуємо, що весь місяць повинен бути вищим за норму. Але всього 1,5 – 2 градуси – це не надто багато,

– наголосила Наталія Птуха.

Цікаво, що раніше у травні також фіксували заморозки. Синоптикиня відповіла, чи можливі вони цього року.

Можливі, але практично поки що на початку місяця їх не видно. Тому будемо уточнювати інформацію,

– зазначила представниця Укргідрометцентру.

Також додала, що ось цей процес пройде 26 – 28 квітня з нічними заморозками, і далі вже можна буде конкретніше говорити також про початок травня. Тому що поки практичних значень немає.

Очікується, що вже з вівторка, 29 квітня, погода в Україні буде досить класичною весняною, з плюсовими температурами як удень, так і вночі.

1 – 2 травня повинно бути по-весняному комфортно,

– зауважила Птуха.

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Цікаво! Абсолютний максимум у травні сягав +30 – +37 градусів. На Одещині, Луганщині й у Криму до +38 – +39 градусів. У гірських районах +28 – +29 градусів.



Абсолютний мінімум, який фіксували в Україні за всю історію спостережень, у травні становить 0 – -6 градусів. Подекуди на Сумщині й у гірських районах -7 – -10 градусів, на узбережжі морів +1 – +3 градуси.

Також синоптикиня розповіла, що 1 – 2 травня очікується знову поле підвищеного атмосферного тиску, тому ймовірність дощів менша.

Загалом місячна кількість опадів у травні очікується в межах 35 – 76 міліметрів. У Карпатах і місцями на Прикарпатті дещо більше, – 88 – 138 міліметрів.

"Це в межах норми, тобто якихось сильних опадів у травні поки не очікуємо", – наголосила Птуха.