Та чи можливий сніг наприкінці квітня, – в інтерв'ю 24 Каналу розповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха.

Дивіться також Зима посеред квітня: сніг накрив Київ, Львів, Одесу та ще багато міст України – казкові кадри

Сніг в Україні

Синоптикиня розповіла, що вже 26 – 28 квітня характер погоди в Україні зміниться. Найближчої доби через нашу територію з півночі на південь переміститься холодний атмосферний фронт. Він зумовить короткочасні дощі з грозами та відкриє шлях для арктичного повітря з північних широт. Це призведе до інтенсивного зростання тиску потім.

Наталія Птуха зауважила, що такий північний процес спричинить досить холодну погоду з нічними заморозками. Їх прогнозують уночі неділі в західних і північних областях, а в ніч на понеділок у більшості областей будуть на поверхні ґрунту.

До речі, оскільки ніч на понеділок очікуються найпрохолоднішою, то у північних, центральних і східних областях заморозки ймовірні також у повітрі. Втім, інтенсивністю лише 0 – -3 градуси.

Також синоптикиня відповіла, чи можливий в Україні знову сніг.

Поки що не прогнозуємо. У нас навпаки ось цей атмосферний фронт зараз проходить, який з короткочасними грозовими дощами може бути. А потім 27, 28, 29 квітня переважатиме погода без опадів. Це навпаки посилення поля підвищеного тиску, антициклону. Буде малохмарно, тому, відповідно, і заморозки можуть бути,

– зазначила Наталія Птуха.

За прогнозом Укргідрометцентру, 27 квітня на Заході та Півночі, вночі 28 та 29 квітня в Україні заморозки на поверхні ґрунту 0 – -5 градусів (I рівень небезпечності, жовтий). Вночі 28 квітня у північних, східних і центральних областях заморозки в повітрі 0 – -3 градуси (II рівень небезпечності, помаранчевий).

Заморозки в Україні / Скриншоти з Укргідрометцентру

Зверніть увагу! Повне інтерв'ю з Наталією Птухою про погоду до кінця квітня й у травні, – як довго будуть заморозки, коли знову потепліє і настане метеорологічне літо, – уже незабаром читайте на сайті 24 Каналу.