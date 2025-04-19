Какой погоды ждать во второй половине апреля в Украине: будет ли тепло на Пасху, когда пройдут дожди и грозы и возможно ли еще значительное похолодание с заморозками и снегом этой весной, в интервью 24 Каналу рассказала представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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Какой будет погода в ближайшие дни

На прошлой неделе в Украине бушевала непогода с заморозками и снегом. В Карпатах снежные заносы достигли метра. Фиксировали даже -10 градусов. Насколько привычным для Украины является такое ощутимое похолодание в апреле?

Такие снижения температуры в апреле могут быть и каких-то рекордно низких значений, которых практически зафиксировано не было.

Некоторые метеостанции в отдельные дни могли зафиксировать, например, ночную температуру на несколько градусов ниже, чем когда-то наблюдалась на этой метеостанции. Но это совсем единичные случаи.

В принципе, такое похолодание в апреле бывает. В этом году была особенность, что март был достаточно теплым и началась вегетация растений. Поэтому после +20 градусов, которые у нас были в марте, эти снижения до минусов в апреле немного смущают. Но чего-то очень аномального в этом нет. То есть такое в апреле случается.

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Снег на Николаевщине 9 апреля / Фото Анжелики Байбак, 24 Канал

Какой будет погода в ближайшие дни: порадует ли она нас весенним теплом и солнышком?

Над Украиной сейчас располагается теплая воздушная масса. Она обеспечивает достаточно высокие значения температуры.

Ночью уже +7 – +12 градусов, а днем +19 – +24 градуса. Немножко свежее в Карпатах и на побережье морей. В субботу в большинстве западных областей – +14 – +20 градусов.

В западных областях 19 апреля температура будет немного ниже, поэтому ночью и утром субботы на Закарпатье и Прикарпатье могут быть значительные дожди. Поскольку там подойдет атмосферный фронт, будут эти неустойчивые атмосферные явления. Поэтому в западных областях ближайшие сутки будут преобладать дожди и большая облачность.



В Украине пригреет до +24 градусов / Фото Суспильное Ужгород

Когда будут дожди и грозы в Украине

Когда и в каких областях будут дожди и грозы и возможны ли сильные осадки?

В ближайшие дни в большинстве областей без осадков. Погоду будет определять поле повышенного атмосферного давления.

Однако на выходных в западных областях, а в понедельник местами на Юго-Востоке будут влиять атмосферные фронты. Они обусловят более неустойчивую погоду с кратковременными дождями разной интенсивности. Но это уже дожди, скажем так, теплого периода. Они не длительные и преимущественно будут в дневные часы в большинстве регионов. Кое-где могут быть даже грозы.



На выходных дожди будут идти в западных областях / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

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Ждать ли дождей в Украине и на следующей неделе? Как долго они будут и когда прекратятся?

Если говорить о 22 – 23 апреля, там в целом будет без осадков в большинстве регионов. Однако в Карпатском регионе в дневные часы, во вторник опять же на Юго-Востоке местами возможны небольшие кратковременные дожди и отдельные грозы.

В обзорной перспективе для определенного региона осадков будет меньше. Например, сейчас у нас до 24 апреля осадков меньше. Только преимущественно по Западу возможны отдельные дожди и где-то в Приазовье немного. С 25 апреля осадков по территории Украины уже будет больше. Там будет царить больше поле пониженного атмосферного давления. Пока такая картина.



С 25 апреля дождей будет больше / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

Будет ли тепло на Пасху

В прошлом году на Пасху в Украине было тепло, днем даже до +25 градусов. Лишь кое-где ночью фиксировали небольшие заморозки. Какой погоды ждать на Пасху в этом году?

20 апреля у нас будет преобладать переменная облачность, без осадков. Лишь в большинстве западных областей кратковременный дождь может быть и отдельные грозы. Ветер восточный, на западе страны – юго-западный 7 – 12 метров в секунду.

И температура также радует: ночью +7 – +12 градусов, днем остается +19 – +24, лишь в Карпатах и на побережьях морей днем немного ниже – +13 – +18 градусов.

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На Пасху будет тепло / Фото ТРК "Люкс"

Когда в Украине снова похолодает

Будет ли еще резкая смена погоды в апреле и возможно ли снова похолодание?

24 – 25 апреля погода будет достаточно разнообразная. 24-го в западных и северных областях, а 25 – 27 апреля уже на большей части территории Украины пройдут кратковременные дожди, местами грозы.

А вот 26 – 27 апреля ожидаем снижения температуры. Сейчас у нас преобладают потоки с юга, юго-востока, а вот после 24-го, начиная даже с 26 апреля, уже процессы меняются на северо-западные снова.

Поэтому ожидаем постепенного снижения температуры на 5 – 10 градусов ниже по сравнению с той градацией, которая есть сейчас. То есть когда у нас днем будет, например, 24 апреля +20 – +26, то потом снизится на 5 – 10 градусов, то есть местами уже может быть даже где-то до +10 – +15 градусов.



С 26 апреля ожидается похолодание / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

А возможны ли снова ночные заморозки?

Пока еще не прогнозируем, но будем наблюдать. Пока что эти процессы будут больше с облачностью и осадками, поэтому и заморозков при таких условиях не должно быть. Но, конечно, будем уточнять, потому что это еще 10 дней до того момента.

То есть все же о стабильном потеплении еще пока речь не идет?

Не бывает таких моментов, чтобы 20 градусов держалось всю весну и только потом шло на повышение. Нет, всегда есть колебания температуры разной интенсивности. В какие-то годы это колебание более ощутимое, в какие-то меньше.

Пока что у нас до 25 апреля стабильно тепло, а потом уже немножечко будет снижаться температура.



В ближайшие дни будет тепло / Фото иллюстративное Unsplash

Аномальное потепление в апреле: будет ли +30 градусов

Какая самая высокая температура возможна в ближайшие 10 дней: будет ли больше, чем +25 градусов?

Не намного больше, но до +26 – +27 кое-где может прогреться приземный слой, конечно. Это преимущественно где-то южные, даже центральные области.

В принципе, сейчас каждый день по-разному, зависит от облачности. Сейчас пока облачности у нас меньше, поэтому, конечно, прогрев может быть больше.



Но все же температурные рекорды пока не ожидаются?

Нет, пока рекордных показателей не прогнозируем.

Конечно, для каждого дня на каждой метеостанции могут быть рекордные значения температуры. Например, перед этим условно было +25,5 для этого дня, а в какой-то день намерили +25,6, и это уже будет рекорд. Сильно сейчас к этому привлекать внимания не надо.

Так, мы сейчас идем выше климатической нормы немножко по сравнению с климатической нормой апреля. То есть сейчас где-то на 3 градуса, кое-где даже на 10, выше климатической нормы некоторые среднесуточные показатели. Но, опять же, это случалось и раньше. Определенные рекорды могут быть, но не везде. Чего-то чрезвычайного не ждем. Теплые рекорды, если они для апреля не выше +30, то, в принципе, комфортные.



Температурные рекорды пока не ожидаются / Фото иллюстративное Getty Images

Краткая справка. Абсолютный максимум температуры воздуха, который фиксировали в апреле за всю историю метеонаблюдений в Украине, достигает +26 – +33 градусов, в горных районах +21 – +22 градуса.

Будут ли заморозки и снег в мае

Возможны ли в мае заморозки и снег? Фиксировали ли значительное похолодание в последний месяц весны раньше и возможно ли оно в этом году?

Заморозки в мае бывают, а иногда даже в июне есть такие примеры, немного, но бывает. Так, в архивах такие показатели зафиксированы.

Конечно, не обязательно, что они будут. Но исключать тоже пока не можем. Все в пределах прогнозируемого периода, то есть это неделя – 10 суток, – то, о чем можем говорить.



Заморозки в мае возможны / Фото иллюстративное Getty Images

Пока что наслаждаемся теплом. А дальше у нас ожидается определенное изменение погодных процессов. Насколько будет интенсивное снижение температуры внутри третьей декады апреля, уже будет видно где-то за 5 дней хотя бы до того дня.

Обратите внимание! Уже в четвертый раз Украина будет отмечать Пасху в условиях полномасштабной войны. Многие из нас проведут этот светлый день в родном доме с близкими людьми. Все благодаря нашим защитникам и защитницам, которые уже более 11 лет защищают Родину от российских захватчиков. И делают это независимо от погоды или даты!



Всегда помните о Героях – тех, кто не за праздничным столом, а в окопе и борется за наше будущее. А еще тех, кто находится в российском плену, и тех, кто отдал самое ценное – свои жизни за нашу свободу и независимость.



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