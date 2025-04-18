24 Канал собрал всю информацию о том, когда и где в городах Украины будут святить паски. Обратите внимание, что комендантский час в пасхальную ночь продлится во многих областях без изменений, только в некоторых – его сократили. Праздничные богослужения будут транслироваться онлайн.

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Киев

Пасхальные богослужения в Свято-Михайловском Златоверхом соборе состоятся в Великую субботу, 19 апреля:

07:40 – Часы. Изобразительные. Вечерня с Литургией Василия Великого,

21:00 – Чтение книги Деяний апостольских,

23:00 – Пасхальная Полунощница,

В воскресенье, 20 апреля:

00:00 – Пасхальная Утреня,

01:00 – Часы и Литургия Иоанна Златоустого,

09:00 – Поздняя Литургия,

17:00 – Пасхальная вечерня.

Освящать паски в Киево-Печерской лавре Православная церковь Украины будет:

19 апреля – с 16:00 до 21:00;

20 апреля – после божественной литургии с 12:00 до 17:30 (литургия продлится с 06:00 до 12:00).

Также на территории лавры пройдут тематические экскурсии и мастер-классы. Кроме того, 20 апреля запланирована праздничная программа с участием братчиков Киевского кобзарского цеха с 11:00 до 15:00.

Патриарший собор Воскресения Христова УГКЦ:

19 апреля:

с 15:00 до 21:00 – освящение пасхальных корзин,

20 апреля:

07:15 – Пасхальная Утреня,

08:30 – Божественная Литургия (освящение пасхальных корзин),

11:00 – Божественная Литургия (освящение пасхальных корзин),

16:30 – гаивки,

18:00 – Великая вечерня.

Подольский район:

Церковь Николая Притиска (улица Хорива, 5а),

Церковь Первоверховных Апостолов Петра и Павла (ул. Стеценко, 14),

Приход Великомученика Юрия Победоносца (бульвар Кольцова, 15, к. 356),

Церковь Покрова Богородицы (улица Светлицкого, 30/20-а),

Свято-Покровская Подольская Церковь (улица Покровская, 7),

Церковь Успения Богородицы Пирогощи (Контрактовая площадь, 1),

Церковь Николая Набережного (улица Григория Сковороды, 12/8),

Церковь Рождества Богородицы на Почтовой площади (Почтовая площадь, 2),

Церковь Святого Духа в Киево-Могилянской Академии (улица Григория Сковороды, 2),

Соломенский район

Церковь Рождества Пресвятой Богородицы (улица Каменяров, 13-15),

Храм Покрова Богородицы на Соломенке (улица Патриарха Мстислава Скрипника, 20/1),

Приход Святого Иоанна Крестителя (улица Гарматная, 37),

Святошинский район

Храм-часовня святого Николая Святоши (бульвар Академика Вернадского, 85),

Приход "Введение во храм Пресвятой Богородицы" (бульвар Ромена Роллана, 10-а),

Церковь Святой Троицы (улица Рабочая, 115),

Храм Рождества Пресвятой Богородицы (улица Якуба Коласа, 27-а),

Храм Животворящего Источника (Казанской иконы Божьей Матери) (улица Симиренко, 12),

Храм Святого Духа (улица Генерала Наумова, 68).

Голосеевский район

Храм святых мучеников Бориса и Глеба (улица Василия Касияна, 2а/1; станция метро "Ипподром"),

Спасо-Преображенский собор (улица Самойла Кошки, 3-а),

Церкви ПЦУ на территории музея Пирогово: Церковь святого Архистратига Михаила, Церковь святой мученицы Параскевы-Пятницы и Церковь святителя и чудотворца Николая Мирликийского (улица Академика Тронько, 1),

Храм Святого Николая ПЦУ (ул. Новопироговская, 25-а).

Шевченковский район

Храм Святителя Николая (улица Нагорная, 1),

Михайловский Златоверхий монастырь (улица Трехсвятительская, 8),

Владимирский собор.

Деснянский район

Церковь Святого Иоанна Предтечи (Александры Экстер, 7),

Церковь Всех Святых ПЦУ (проспект Красной Калины, 4).

Дарницкий район

Храм святых апостолов Петра и Павла (проспект Николая Бажана, 1),

Храм Почаевской иконы Божьей Матери (Бориспольская, 30-а),

Храм Святого Николая (Харченко, 39).

Днепровский район

Больничный храм Святителя Николая Чудотворца (Черных Запорожцев, 26),

Часовня Тихвинской иконы Божьей Матери (Дарницкий бульвар, 11-а).

Оболонский район

Приход ПЦУ в честь Собора Киевских святых (Иорданское озеро, проспект Степана Бандеры, 29а).

Львов

Во Львове традиционных ночных богослужений на Пасху в кафедральных храмах в этом году не будет.

Архикафедральный собор святого Юра УГКЦ (площадь святого Юра, 5):

19 апреля:

9:00 – Вечерня с Божественной Литургией св. Василия Великого,

12:00 – 21:30 – Благословение пасок и другой пищи (каждые полчаса),

14:00 – Иисусова молитва за онкологических больных,

21:30 – Надгробное.

20 апреля:

7:00 – Пасхальная Утреня, после – Архиерейская Божественная Литургия,

11:00 – Божественная Литургия Иоанна Златоустого,

14:00 – Пасхальные Часы,

16:00 – Пасхальная Вечерня.

Свято-Покровский кафедральный Собор ПЦУ (Грушевского, 2):

19 апреля:

9:00 – Вечерня с Литургией Василия Великого,

11:00 – 23:00 – Освящение Пасхальных приношений,

21:00 – Чтение деяний святых апостолов.

20 апреля:

6:30 – Полунощница,

7:00 – Пасхальная Утреня, архиерейским чином,

8:00 – Божественная Литургия Иоанна Златоустого, архиерейским чином. Освящение пасхальных приношений,

11:00 – Божественная Литургия св. Иоанна Златоустого,

17:00 – Великая Вечерня, архиерейским чином.

Гарнизонный храм святых Петра и Павла (Театральная, 11):

19 апреля:

9:00 – Вечерня с Литургией святого Василия Великого,

14:00 – 21:00 – Благословение пасхальных корзин.

Приход святого Андрея, Львов оо. Василиан УГКЦ (площадь Соборная):

19 апреля:

07:30 – Святая Литургия,

09:30 – Вечерня с Литургией Святого Василия Великого,

12:00 – 21:00 – Благословение пасхальных корзин (каждые полчаса).

Храм Пресвятой Евхаристии – Доминиканский собор (площадь Музейная):

19 апреля:

07:30 – Вечерня с Литургией Василия Великого,

13:00 – 22:00 – освящение пасок.

20 апреля:

Освящение пасок после каждой литургии.

Храм Святого Архистратига Михаила (Винниченко, 22):

19 апреля:

07:00 – Часы,

09:00 – Вечерня с Литургией Василия Великого,

14:00 – 20:00 – освящение пасок.

Церковь Святых Ольги и Елизаветы (пл. Кропивницкого, 1):

19 апреля:

9:00 – литургия Василия Великого с вечерней,

с 14:00 – освящение пасок

20 апреля:

6:00 – Надгробное (захоронение Плащаницы), Воскресная Утреня,

8:00, 10:00, 12:00 – литургии, после каждой из которых состоится мирование.

Храм Преображения ГНИХ (Краковская, 21):

19 апреля:

12:00 – Вечерня с литургией Василия Великого,

13:30 – 22:00 – освящение пасок,

22:30 – Надгробное.

20 апреля:

6:00 – Воскресная Утреня Божественная Литургия Воскресная Утреня,

9:00, 11:00 – Божественные Литургии,

17:00 – Вечерня.

Храм святых Владимира и Ольги (Симоненко)

19 апреля:

06:30 – литургия Василия Великого с вечерней,

14:00 – 21:00 – освящение пасок,

20 апреля:

06:00 – Надгробное. Пасхальная утреня,

07:00, 09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 18:00 – литургия Иоанна Златоуста.

Церковь Покрова Пресвятой Богородицы (Лычаковская, 175а):

20 апреля:

07:00, 08:30, 10:30, 12:30 – литургии.

Княжий Храм Святого Николая Чудотворца (Богдана Хмельницкого, 28А):

19 апреля. Великая суббота:

08:00 – вечерня с литургией Василия Великого. Исповедь,

13:00 – 21:00 – освящение пасок.

Пятницкий храм на Подзамче:

19 апреля:

07:30 – исповедь,

08:00 – Вечерня с Литургией Василия Великого. Заупокойная лития,

13:00 – 22:00 – освящение пасок.

20 апреля:

6:30 – Надгробное,

7:30 – Пасхальная Утреня,

8:00, 10:00 – литургии, освящение пасок,

16:00 – Великая вечерня.

Храм Матери Божьей Неустанной Помощи (улица Снежная):

19 апреля:

09:00 – Вечерня с Литургией Василия Великого,

11:00 – 18:00 – освящение пасхальных корзин,

20 апреля:

08:00 – Надгробное. Воскресная утреня,

09:00, 11:00 – Божественная Литургия.

Храм Успения Пресвятой Богородицы (Максимовича, 2Б):

19 апреля:

8:00 – Вечерня с Литургией святого Василия,

13:00 – 20:00 – чин благословения пасок и другой пищи.

20 апреля:

6:00 – Надгробное, Пасхальная Утреня,

8:00, 10:00, 12:00 – Божественные Литургии,

17:00 – гаивки.

Тернополь

В Тернополе пасхальную службу можнона будет посетить, в частности, в Архикафедральном соборе непорочного зачатия Пресвятой Богородицы УГКЦ (Гетмана Сагайдачного, 14):

19 апреля:

07:00 – вечерня с литургией Василия Великого;

13:00 – 20:00 – посвящение пасок;

20:00 – надгробное;

20:30 – утреня;

21:30 – литургия.

20 апреля:

00:00 – утреня;

07:00 – архиерейская святая литургия;

10:00 – святая литургия;

12:00 – святая литургия и воскресная вечерня.

Церковь воздвижения честного креста ПЦУ (Надставная церковь, улица Над Ставом, 16):

19 апреля:

09:00 – 23.00 – поклонение к плащанице, служба Божья;

10:00-23:00 – освящение пасок.

20 апреля:

07:00 – святая литургия;

09:00 – святая литургия и воскресная вечерня.

Кафедральный собор Рождества Христова ПЦУ (Русская, 22):

19 апреля:

08:00 – вечерня с литургией святого Василия Великого, парастас;

12:00 – 20:00 – освящение пасок;

20:00 – полунощница.

20 апреля:

06:00 – пасхальная утреня, божественная литургия, освящение пасок;

17:00 – пасхальное вечернее богослужение.

Церковь Матери Божьей неустанной помощи УГКЦ (бульвар Даниила Галицкого, 1а):

19 апреля:

08:00 – вечерня с литургией Василия Великого (за упокой);

13:00 – 19:00 – освящение пасок (каждые полчаса);

20:30 – надгробное, воскресная утреня и литургия.

20 апреля:

08:00 – святая литургия;

10:00 – святая литургия;

12:00 – святая литургия.

Церковь успения Пресвятой Богородицы УГКЦ (Князя Острожского, 55):

19 апреля:

07:00 – вечерня с литургией Василия Великого (за упокой);

13:00 – 19:00 – освящение пасок (каждые полчаса);

20:30 – надгробное, воскресная утреня и святая литургия.

20 апреля:

08:00 – святая литургия;

10:00 – святая литургия;

12:00 – святая литургия.

Свято-Троицкий духовный центр ПЦУ (проспект Воссоединения, 28):

19 апреля:

08:00 – литургия;

13:00 – освящение пасок;

23:00 – погребение Плащаницы.

20 апреля:

08:00 – святая литургия;

10:00 – праздничная литургия;

12:00 – святая литургия.

Церковь святого апостола Петра УГКЦ (Владимира Великого, 1а):

19 апреля:

06:00 – молитва сообщества Рыцари Колумба;

07:00 – вечерня с литургией Василия Великого;

10:00 – 19:00 – благословение пасок;

20:30 – надгробное;

21:00 – пасхальная утреня;

22:00 – литургия за прихожан, благословение пасок.

20 апреля:

06:30 – божественная литургия за прихожан;

08:00 – божественная литургия на всякое прошение;

10:00 – божественная литургия на всякое прошение для воинов, благословение пасок;

12:00 – божественная литургия на всякое прошение для детей, благословение пасок для детей;

14:00 – божественная литургия на всякое прошение для молодежи;

15:30 – святая тайна крещения;

18:00 – божественная литургия на всякое прошение, молебен к Богородице;

20:00 – божественная литургия на всякое прошение.

Закарпатье

Ужгород, Мукачевская греко-католическая епархия:

Крестовоздвиженский кафедральный собор (площадь А. Бачинского, 1):

23:30 – 00:00 – Надгробное

00:00 – 01:00 – Пасхальная Утреня

01:00 – 02:00 – Архиерейское освящение Пасок

02:00 – 09:30 – Освящение Пасок через каждый час

07:00; 08:00 – Божественная Литургия

09:30; 11:30 – Архиерейская Божественная Литургия

17:00 – Великая Пасхальная Вечерня

18:00 – Божественная Литургия

Покровская церковь (район Горяны, Переулок музейный):

23:00 – Надгробное

23:15 – Воскресная Утреня и освящение пасок

09:00 – Праздничная Божественная Литургия и освящение Пасхальных пасок

18:00 – Великая Вечерня с чтением Евангелия

Церковь Рождества Пресвятой Богородицы (микрорайон Дравцы, Жатковича, 23):

23:30 – Надгробное и Пасхальная Утреня. Освящение пасок

08:00 – Божественная Литургия с освящением пасок

16:00 – Воскресная Вечерня с чтением Евангелия

Церковь Архистратига Михаила (Докучаева, 27):

23:00 – 23:30 – Надгробное

23:30 – Воскресная Утреня. Освящение пасок

09:00 – Служба Божья. Освящение пасок

Церковь Божьего Милосердия (Осипенко, 14):

22:45 – 23:00 – Надгробное

23:00 – 00:00 – Воскресная Утреня

00:00 – Служба Божья. Освящение пасок

08:00 – Служба Божья. Освящение пасок

16:00 – Вечерня

Церковь Мария-Повчанской иконы Божьей Матери (Заньковецкой, 9А):

21:00 – Надгробное

21:15 – Воскресная Утреня

22:00 – Божественная Литургия

23:00 – Освящение пасок

08:30 – Божественная Литургия

10:30 – Божественная Литургия

17:00 – Пасхальная вечерня

18:00 – Божественная Литургия

Приход св. Владимира и Ольги (Ужгород, Владимирская, 76):

19:30 – Надгробное и Воскресная Утреня

20:30 – 21:30 – освящение пасок

11:00 – литургия и освящение пасок

Часовня Сострадательной Богородицы (Ужгород, Закарпатская, 18):

22:00 – Надгробное и Воскресная Утреня

23:00 – 23:30 – освящение пасок

09:00 – праздничная литургия и освящение пасок

Приход святого Иоанна Крестителя (микрорайон "Радванка"):

00:00 – 01:00 – Воскресная утреня; Литургия и освящение пасок

06:00 – литургия и освящение пасок

Радванка возле Креста ул. Иштвана Дендеши:

08:00 – 09:00 – освящение пасок

Приход Пресвятой Троицы (микрорайон Богомольца):

00:00 – Воскресная Утреня

00:30 – 03:00 освящение пасок

11:00 – литургия и освящение пасок

Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы (район Белочки):

23:00 – 23:30 – Надгробное

23:30 – Воскресная Утреня, освящение пасок

08:00 – Святая Литургия, освящение пасок

Церковь Успения Пресвятой Богородицы (Стародоманинская, 2):

00:00 – Воскресная Утреня, освящение пасок

08:00 – Праздничная Божественная Литургия, освящение пасок

приход Теодора Ромжи, Духовная Академия (Патруса Карпатского, 2/а):

18:00 – Вечерня с Литургией Василия Великого

20:00 – 21:00 – освящение пасок

08:00 – Воскресная Утреня

09:00 – Праздничная Божественная Литургия, освящение пасок

11:30 – Праздничная Божественная Литургия, освящение пасок

Приход Сретения Господня (Легоцкого, 44а):

21:00 – Воскресная Утреня, благословение пасок

07:00 – Воскресная Утреня благословение пасок

09:00 – Литургия, благословение пасок

12:00 – Божественная Литургия, благословение пасок

Приход Преображения Господня ("Цегольня"):

20:00 – Надгробное, Воскресная Утреня

22:00 – Освящение пасок

10:30 – Литургия и освящение пасок

Приход Святого Юрия ("Червеница"):

23:00 – Надгробное

23:15 – Воскресная Утреня

00:00 – Освящение пасок

8:00 – Литургия и освящение пасок

Приход Иосафата ("Шахта"):

00:00 – Воскресная Утреня, освящение пасок

11:00 – Литургия и освящение пасок

Приход Мучеников Пратулинских ("Подлипники"):

21:00 – Воскресная Утреня

22:00 – Освящение пасок

7:00 – Литургия и освящение пасок

Ужгород. Закарпатская епархия Православной церкви Украины:

Епархиальный храм преподобного Амфилохия Почаевского (Станционная, 16А):

00:00-01:30 – Пасхальная утреня

01:30 – 2:00 – Встреча Благодатного огня

02:00-04:00 – Божественная литургия

04:00-12:00 – освящение пасхальных корзин

Спасо-Преображенский храм (Романа Шухевича (Лаврищева), 8Б):

00:00 – 01:30 – Пасхальная утреня

01:30 – 03:00 – Божественная литургия

03:00 – 04:00 – освящение пасхальных корзин

07:00 – 08:00 – освящение детских корзин

Храм Святой Троицы (микрорайон "Шахта", Тимирязева, 15Д):

00:00 – 01:30 – Пасхальная утреня

01:30 – Божественная литургия

01:30 – 03:00 – освящение пасхальных корзин

Свято-Троицкий храм (Киевская набережная, 16):

00:00 – 01:30 – Пасхальная утреня

09:00 – 10:30 – Божественная литургия

01:30 – 02:00 – освящение пасхальных корзин

10:30 – 11:00 – освящение детских корзин

Мукачево. Свято-Успенский храм (Ярослава Мудрого, 42А):

03:00 – 04:30 – Пасхальная утреня

05:00 – 06:30 – Божественная литургия

07:00 – 09:00 – освящение пасхальных корзин

Спасо-Преображенский храм (ул. Ивана Франко (боковая)):

04:00 – 05:30 – Пасхальная утреня

06:00 – 07:00 – Божественная литургия

07:00 – 09:00 – освящение пасхальных корзин

Военный храм святого великомученика Георгия Победоносца (улица Илоны Зрини):

00:00 – 01:30 – Пасхальная утреня

02:00 – 03:00 – Божественная литургия

03:00 – 08:00 – освящение пасхальных корзин.

Ивано-Франковск

Архикафедральный и митрополичий собор Воскресения Христова УГКЦ (площадь Шептицкого, 22):

19 апреля с 16:00 до 21:00 – освящение корзин

20 апреля в 8:00 и 12:00 – праздничные богослужения с освящением корзин

Собор Преображения Господня УГКЦ (Калушское шоссе):

19 апреля с 16:00 до 19:00 – освящение пасок

20 апреля в 5:30 и 10:00 – праздничные богослужения с освящением пасок

Свято-Троицкий кафедральный собор ПЦУ (улица Грюнвальдская, 1):

19 апреля с 14:00 до 21:00 – освящение пасок

20 апреля в 7:00 – праздничное богослужение с освящением пасок; в течение всего дня можно будет освятить пасхальную корзину

Приходско-гарнизонный храм Рождества Христова ПЦУ (улица Довженко, 2):

19 апреля с 16:00 до 20:00 – освящение пасок

20 апреля в 7:00 – праздничное богослужение с освящением пасок

Костел Христа Царя (Волчинецкая, 92):

19 апреля с 12:00 до 17:00 – каждый час освящение пасхальных блюд

20 апреля в 8:00, 12:00, 14:00 и 18:00 – праздничные богослужения.

Луцк

Храм Холмской Иконы Божьей Матери (проспект Воли, 24):

19 апреля:

07:30 – литургия;

12:00-19:00 – освящение пасок;

23:30 – полунощница.

20 апреля:

00:00 – Пасхальная ранняя и литургия;

13:00 – великая вечерня.

Кафедральный собор Святой Троицы (Градный спуск, 1):

19 апреля:

7:00 – литургия (исповедь, причастие);

9:00 – литургия (исповедь, причастие), панихида;

12:00-21:00 – освящение пасхальных блюд

23:20 – полуночная полуночная

20 апреля:

00:00 – Крестный ход, ранняя, литургия, освящение пасхальных блюд;

7:30 – литургия, освящение пасхальных блюд (нижний храм);

17:00 – вечерня.

Свято-Николаевский храм (Владимирская, 104Д):

19 апреля:

8:00 – исповедь и литургия;

12:00 – 18:00 – освящение пасхальных приношений;

21:00 – чтение книги Деяний святых апостолов;

23:45 – пасхальная полунощница;

00:00 – богослужение.

Луцкий монастырь Святого Василия Великого (Карпенко-Карого, 5):

19 апреля:

09:00 – вечерня с литургией Василия Великого,

15:00 – 20:00 – благословение пасок и других блюд.

20 апреля:

07:30 – надгробное;

08:00 – пасхальная ранняя пасхальная ранняя;

09:00 – литургия, посвящение пасок;

11:00 – литургия, посвящение пасок.

Черновцы

Кафедральный храм Преподобной Параскевы ПЦУ (Заньковецкой, 24):

19 апреля:

08:00 – Божественная литургия по чину святителя Василия Великого;

18:00 – 21:00 – освящение пасхальных корзин;

23:00 – Полунощница;

23:30 – Крестный ход вокруг храма.

20 апреля:

00:00 – Пасхальная утреня;

02:00 – Праздничная божественная литургия;

04:00 – 06:00 – освящение пасхальных корзин;

07:00 – вторая праздничная божественная литургия;

9:00 – 12:00 – освящение пасхальных корзин;

15:00 – большая пасхальная вечерня.

Церковь трех святителей ПЦУ (Коцюбинского, 2):

19 апреля:

09:00 – Божественная литургия святого Василия Великого;

23:00 – исповедь.

20 апреля:

с 00:00 состоятся полунощница, крестный ход вокруг храма, Пасхальная утреня, Праздничная божественная литургия, а также освящение пасок;

04:00 – 09:00 – освящение пасок во внутреннем дворике храма.

Войти в храм можно будет до 23:30, а выйти верующие смогут после комендантского часа – в 4:00.

Собор Рождества Христова ПЦУ (Небесной сотни, 30):

19 апреля:

17:00 – 20:00 – освящение пасок;

23:30 до рассвета – святое богослужение.

20 апреля:

05:00 – Святая литургия, освящение пасхальных корзин.

Храм равноапостольного князя Владимира ПЦУ (ул. Воробкевича):

19 апреля:

с 23:00 до утра – Святая литургия.

20 апреля:

05:00 – Святая пасхальная литургия и освящение пасхальных корзин.

Кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы УГКЦ (Русская, 28):

19 апреля:

с 07:30 – Вечерня с литургией Василия Великого;

12:00 – 18.00 – освящение пасхальных корзин.

20 апреля:

06:00 – Надгробное, утреня;

07:00 – Святая литургия;

10:00 – Святая литургия;

07:30 – 17:00 – освящение пасхальных корзин;

17:00 – вечерняя литургия.

Винница

Освящение пасхальных корзин в Виннице будет проводиться на прилегающей к храмам территории накануне Пасхи, 19 апреля, в течение всего дня, а также 20 апреля с 7:00.

В частности, в Спасо-Преображенском кафедральном соборе ПЦУ расклад будет следующий:

19 апреля:

7:00 – Часы, изобразительные, вечерня с Литургией

11:00 – 23:00 – освящение пасок

20:30 – Чтение Деяний святых апостолов

20 апреля:

6:30 – Пасхальные часы, Божественная литургия, освящение пасок

16:00 – Пасхальное вечернее богослужение Пасхальное вечернее богослужение

Николаев

Кафедральный собор Касперовской иконы Божьей Матери:

19 апреля:

09:00 – вечерняя служба с Литургией святого Василия Великого,

17:00 – освящение пасок

20 апреля:

05:00 – праздничное богослужение

08:00 – освящение пасок

16:00 – вечернее богослужение

Приход Святого Иосифа Римско-Католической церкви:

19 апреля:

18:00 – служба Великой Страстной субботы, освящение огня

20 апреля:

8:00 – богослужение, процессия вокруг храма, освящение пасхальных блюд.

Черкассы

В Черкассах храмы ПЦУ будут освящать паски также и 19, и 20 апреля.

Богослужения в церквях Черкасс / Фото "ВыЧЕрпно"