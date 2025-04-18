24 Канал собрал всю информацию о том, когда и где в городах Украины будут святить паски. Обратите внимание, что комендантский час в пасхальную ночь продлится во многих областях без изменений, только в некоторых – его сократили. Праздничные богослужения будут транслироваться онлайн.
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Киев
Пасхальные богослужения в Свято-Михайловском Златоверхом соборе состоятся в Великую субботу, 19 апреля:
- 07:40 – Часы. Изобразительные. Вечерня с Литургией Василия Великого,
- 21:00 – Чтение книги Деяний апостольских,
- 23:00 – Пасхальная Полунощница,
В воскресенье, 20 апреля:
- 00:00 – Пасхальная Утреня,
- 01:00 – Часы и Литургия Иоанна Златоустого,
- 09:00 – Поздняя Литургия,
- 17:00 – Пасхальная вечерня.
Освящать паски в Киево-Печерской лавре Православная церковь Украины будет:
- 19 апреля – с 16:00 до 21:00;
- 20 апреля – после божественной литургии с 12:00 до 17:30 (литургия продлится с 06:00 до 12:00).
Также на территории лавры пройдут тематические экскурсии и мастер-классы. Кроме того, 20 апреля запланирована праздничная программа с участием братчиков Киевского кобзарского цеха с 11:00 до 15:00.
Патриарший собор Воскресения Христова УГКЦ:
19 апреля:
- с 15:00 до 21:00 – освящение пасхальных корзин,
20 апреля:
- 07:15 – Пасхальная Утреня,
- 08:30 – Божественная Литургия (освящение пасхальных корзин),
- 11:00 – Божественная Литургия (освящение пасхальных корзин),
- 16:30 – гаивки,
- 18:00 – Великая вечерня.
Подольский район:
- Церковь Николая Притиска (улица Хорива, 5а),
- Церковь Первоверховных Апостолов Петра и Павла (ул. Стеценко, 14),
- Приход Великомученика Юрия Победоносца (бульвар Кольцова, 15, к. 356),
- Церковь Покрова Богородицы (улица Светлицкого, 30/20-а),
- Свято-Покровская Подольская Церковь (улица Покровская, 7),
- Церковь Успения Богородицы Пирогощи (Контрактовая площадь, 1),
- Церковь Николая Набережного (улица Григория Сковороды, 12/8),
- Церковь Рождества Богородицы на Почтовой площади (Почтовая площадь, 2),
- Церковь Святого Духа в Киево-Могилянской Академии (улица Григория Сковороды, 2),
Соломенский район
- Церковь Рождества Пресвятой Богородицы (улица Каменяров, 13-15),
- Храм Покрова Богородицы на Соломенке (улица Патриарха Мстислава Скрипника, 20/1),
- Приход Святого Иоанна Крестителя (улица Гарматная, 37),
Святошинский район
- Храм-часовня святого Николая Святоши (бульвар Академика Вернадского, 85),
- Приход "Введение во храм Пресвятой Богородицы" (бульвар Ромена Роллана, 10-а),
- Церковь Святой Троицы (улица Рабочая, 115),
- Храм Рождества Пресвятой Богородицы (улица Якуба Коласа, 27-а),
- Храм Животворящего Источника (Казанской иконы Божьей Матери) (улица Симиренко, 12),
- Храм Святого Духа (улица Генерала Наумова, 68).
Голосеевский район
- Храм святых мучеников Бориса и Глеба (улица Василия Касияна, 2а/1; станция метро "Ипподром"),
- Спасо-Преображенский собор (улица Самойла Кошки, 3-а),
- Церкви ПЦУ на территории музея Пирогово: Церковь святого Архистратига Михаила, Церковь святой мученицы Параскевы-Пятницы и Церковь святителя и чудотворца Николая Мирликийского (улица Академика Тронько, 1),
- Храм Святого Николая ПЦУ (ул. Новопироговская, 25-а).
Шевченковский район
- Храм Святителя Николая (улица Нагорная, 1),
- Михайловский Златоверхий монастырь (улица Трехсвятительская, 8),
- Владимирский собор.
Деснянский район
- Церковь Святого Иоанна Предтечи (Александры Экстер, 7),
- Церковь Всех Святых ПЦУ (проспект Красной Калины, 4).
Дарницкий район
- Храм святых апостолов Петра и Павла (проспект Николая Бажана, 1),
- Храм Почаевской иконы Божьей Матери (Бориспольская, 30-а),
- Храм Святого Николая (Харченко, 39).
Днепровский район
- Больничный храм Святителя Николая Чудотворца (Черных Запорожцев, 26),
- Часовня Тихвинской иконы Божьей Матери (Дарницкий бульвар, 11-а).
Оболонский район
- Приход ПЦУ в честь Собора Киевских святых (Иорданское озеро, проспект Степана Бандеры, 29а).
Львов
Во Львове традиционных ночных богослужений на Пасху в кафедральных храмах в этом году не будет.
Архикафедральный собор святого Юра УГКЦ (площадь святого Юра, 5):
19 апреля:
- 9:00 – Вечерня с Божественной Литургией св. Василия Великого,
- 12:00 – 21:30 – Благословение пасок и другой пищи (каждые полчаса),
- 14:00 – Иисусова молитва за онкологических больных,
- 21:30 – Надгробное.
20 апреля:
- 7:00 – Пасхальная Утреня, после – Архиерейская Божественная Литургия,
- 11:00 – Божественная Литургия Иоанна Златоустого,
- 14:00 – Пасхальные Часы,
- 16:00 – Пасхальная Вечерня.
Свято-Покровский кафедральный Собор ПЦУ (Грушевского, 2):
19 апреля:
- 9:00 – Вечерня с Литургией Василия Великого,
- 11:00 – 23:00 – Освящение Пасхальных приношений,
- 21:00 – Чтение деяний святых апостолов.
20 апреля:
- 6:30 – Полунощница,
- 7:00 – Пасхальная Утреня, архиерейским чином,
- 8:00 – Божественная Литургия Иоанна Златоустого, архиерейским чином. Освящение пасхальных приношений,
- 11:00 – Божественная Литургия св. Иоанна Златоустого,
- 17:00 – Великая Вечерня, архиерейским чином.
Гарнизонный храм святых Петра и Павла (Театральная, 11):
- 9:00 – Вечерня с Литургией святого Василия Великого,
- 14:00 – 21:00 – Благословение пасхальных корзин.
Приход святого Андрея, Львов оо. Василиан УГКЦ (площадь Соборная):
19 апреля:
- 07:30 – Святая Литургия,
- 09:30 – Вечерня с Литургией Святого Василия Великого,
- 12:00 – 21:00 – Благословение пасхальных корзин (каждые полчаса).
Храм Пресвятой Евхаристии – Доминиканский собор (площадь Музейная):
19 апреля:
- 07:30 – Вечерня с Литургией Василия Великого,
- 13:00 – 22:00 – освящение пасок.
20 апреля:
- Освящение пасок после каждой литургии.
Храм Святого Архистратига Михаила (Винниченко, 22):
19 апреля:
- 07:00 – Часы,
- 09:00 – Вечерня с Литургией Василия Великого,
- 14:00 – 20:00 – освящение пасок.
Церковь Святых Ольги и Елизаветы (пл. Кропивницкого, 1):
19 апреля:
- 9:00 – литургия Василия Великого с вечерней,
- с 14:00 – освящение пасок
20 апреля:
- 6:00 – Надгробное (захоронение Плащаницы), Воскресная Утреня,
- 8:00, 10:00, 12:00 – литургии, после каждой из которых состоится мирование.
Храм Преображения ГНИХ (Краковская, 21):
19 апреля:
- 12:00 – Вечерня с литургией Василия Великого,
- 13:30 – 22:00 – освящение пасок,
- 22:30 – Надгробное.
20 апреля:
- 6:00 – Воскресная Утреня Божественная Литургия Воскресная Утреня,
- 9:00, 11:00 – Божественные Литургии,
- 17:00 – Вечерня.
Храм святых Владимира и Ольги (Симоненко)
19 апреля:
- 06:30 – литургия Василия Великого с вечерней,
- 14:00 – 21:00 – освящение пасок,
20 апреля:
- 06:00 – Надгробное. Пасхальная утреня,
- 07:00, 09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 18:00 – литургия Иоанна Златоуста.
Церковь Покрова Пресвятой Богородицы (Лычаковская, 175а):
20 апреля:
- 07:00, 08:30, 10:30, 12:30 – литургии.
Княжий Храм Святого Николая Чудотворца (Богдана Хмельницкого, 28А):
19 апреля. Великая суббота:
- 08:00 – вечерня с литургией Василия Великого. Исповедь,
- 13:00 – 21:00 – освящение пасок.
Пятницкий храм на Подзамче:
19 апреля:
- 07:30 – исповедь,
- 08:00 – Вечерня с Литургией Василия Великого. Заупокойная лития,
- 13:00 – 22:00 – освящение пасок.
20 апреля:
- 6:30 – Надгробное,
- 7:30 – Пасхальная Утреня,
- 8:00, 10:00 – литургии, освящение пасок,
- 16:00 – Великая вечерня.
Храм Матери Божьей Неустанной Помощи (улица Снежная):
19 апреля:
- 09:00 – Вечерня с Литургией Василия Великого,
- 11:00 – 18:00 – освящение пасхальных корзин,
20 апреля:
- 08:00 – Надгробное. Воскресная утреня,
- 09:00, 11:00 – Божественная Литургия.
Храм Успения Пресвятой Богородицы (Максимовича, 2Б):
19 апреля:
- 8:00 – Вечерня с Литургией святого Василия,
- 13:00 – 20:00 – чин благословения пасок и другой пищи.
20 апреля:
- 6:00 – Надгробное, Пасхальная Утреня,
- 8:00, 10:00, 12:00 – Божественные Литургии,
- 17:00 – гаивки.
Тернополь
В Тернополе пасхальную службу можнона будет посетить, в частности, в Архикафедральном соборе непорочного зачатия Пресвятой Богородицы УГКЦ (Гетмана Сагайдачного, 14):
19 апреля:
- 07:00 – вечерня с литургией Василия Великого;
- 13:00 – 20:00 – посвящение пасок;
- 20:00 – надгробное;
- 20:30 – утреня;
- 21:30 – литургия.
20 апреля:
- 00:00 – утреня;
- 07:00 – архиерейская святая литургия;
- 10:00 – святая литургия;
- 12:00 – святая литургия и воскресная вечерня.
Церковь воздвижения честного креста ПЦУ (Надставная церковь, улица Над Ставом, 16):
19 апреля:
- 09:00 – 23.00 – поклонение к плащанице, служба Божья;
- 10:00-23:00 – освящение пасок.
20 апреля:
- 07:00 – святая литургия;
- 09:00 – святая литургия и воскресная вечерня.
Кафедральный собор Рождества Христова ПЦУ (Русская, 22):
19 апреля:
- 08:00 – вечерня с литургией святого Василия Великого, парастас;
- 12:00 – 20:00 – освящение пасок;
- 20:00 – полунощница.
20 апреля:
- 06:00 – пасхальная утреня, божественная литургия, освящение пасок;
- 17:00 – пасхальное вечернее богослужение.
Церковь Матери Божьей неустанной помощи УГКЦ (бульвар Даниила Галицкого, 1а):
19 апреля:
- 08:00 – вечерня с литургией Василия Великого (за упокой);
- 13:00 – 19:00 – освящение пасок (каждые полчаса);
- 20:30 – надгробное, воскресная утреня и литургия.
20 апреля:
- 08:00 – святая литургия;
- 10:00 – святая литургия;
- 12:00 – святая литургия.
Церковь успения Пресвятой Богородицы УГКЦ (Князя Острожского, 55):
19 апреля:
- 07:00 – вечерня с литургией Василия Великого (за упокой);
- 13:00 – 19:00 – освящение пасок (каждые полчаса);
- 20:30 – надгробное, воскресная утреня и святая литургия.
20 апреля:
- 08:00 – святая литургия;
- 10:00 – святая литургия;
- 12:00 – святая литургия.
Свято-Троицкий духовный центр ПЦУ (проспект Воссоединения, 28):
19 апреля:
- 08:00 – литургия;
- 13:00 – освящение пасок;
- 23:00 – погребение Плащаницы.
20 апреля:
- 08:00 – святая литургия;
- 10:00 – праздничная литургия;
- 12:00 – святая литургия.
Церковь святого апостола Петра УГКЦ (Владимира Великого, 1а):
19 апреля:
- 06:00 – молитва сообщества Рыцари Колумба;
- 07:00 – вечерня с литургией Василия Великого;
- 10:00 – 19:00 – благословение пасок;
- 20:30 – надгробное;
- 21:00 – пасхальная утреня;
- 22:00 – литургия за прихожан, благословение пасок.
20 апреля:
- 06:30 – божественная литургия за прихожан;
- 08:00 – божественная литургия на всякое прошение;
- 10:00 – божественная литургия на всякое прошение для воинов, благословение пасок;
- 12:00 – божественная литургия на всякое прошение для детей, благословение пасок для детей;
- 14:00 – божественная литургия на всякое прошение для молодежи;
- 15:30 – святая тайна крещения;
- 18:00 – божественная литургия на всякое прошение, молебен к Богородице;
- 20:00 – божественная литургия на всякое прошение.
Закарпатье
Ужгород, Мукачевская греко-католическая епархия:
Крестовоздвиженский кафедральный собор (площадь А. Бачинского, 1):
- 23:30 – 00:00 – Надгробное
- 00:00 – 01:00 – Пасхальная Утреня
- 01:00 – 02:00 – Архиерейское освящение Пасок
- 02:00 – 09:30 – Освящение Пасок через каждый час
- 07:00; 08:00 – Божественная Литургия
- 09:30; 11:30 – Архиерейская Божественная Литургия
- 17:00 – Великая Пасхальная Вечерня
- 18:00 – Божественная Литургия
Покровская церковь (район Горяны, Переулок музейный):
- 23:00 – Надгробное
- 23:15 – Воскресная Утреня и освящение пасок
- 09:00 – Праздничная Божественная Литургия и освящение Пасхальных пасок
- 18:00 – Великая Вечерня с чтением Евангелия
Церковь Рождества Пресвятой Богородицы (микрорайон Дравцы, Жатковича, 23):
- 23:30 – Надгробное и Пасхальная Утреня. Освящение пасок
- 08:00 – Божественная Литургия с освящением пасок
- 16:00 – Воскресная Вечерня с чтением Евангелия
Церковь Архистратига Михаила (Докучаева, 27):
- 23:00 – 23:30 – Надгробное
- 23:30 – Воскресная Утреня. Освящение пасок
- 09:00 – Служба Божья. Освящение пасок
Церковь Божьего Милосердия (Осипенко, 14):
- 22:45 – 23:00 – Надгробное
- 23:00 – 00:00 – Воскресная Утреня
- 00:00 – Служба Божья. Освящение пасок
- 08:00 – Служба Божья. Освящение пасок
- 16:00 – Вечерня
Церковь Мария-Повчанской иконы Божьей Матери (Заньковецкой, 9А):
- 21:00 – Надгробное
- 21:15 – Воскресная Утреня
- 22:00 – Божественная Литургия
- 23:00 – Освящение пасок
- 08:30 – Божественная Литургия
- 10:30 – Божественная Литургия
- 17:00 – Пасхальная вечерня
- 18:00 – Божественная Литургия
Приход св. Владимира и Ольги (Ужгород, Владимирская, 76):
- 19:30 – Надгробное и Воскресная Утреня
- 20:30 – 21:30 – освящение пасок
- 11:00 – литургия и освящение пасок
Часовня Сострадательной Богородицы (Ужгород, Закарпатская, 18):
- 22:00 – Надгробное и Воскресная Утреня
- 23:00 – 23:30 – освящение пасок
- 09:00 – праздничная литургия и освящение пасок
Приход святого Иоанна Крестителя (микрорайон "Радванка"):
- 00:00 – 01:00 – Воскресная утреня; Литургия и освящение пасок
- 06:00 – литургия и освящение пасок
Радванка возле Креста ул. Иштвана Дендеши:
- 08:00 – 09:00 – освящение пасок
Приход Пресвятой Троицы (микрорайон Богомольца):
- 00:00 – Воскресная Утреня
- 00:30 – 03:00 освящение пасок
- 11:00 – литургия и освящение пасок
Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы (район Белочки):
- 23:00 – 23:30 – Надгробное
- 23:30 – Воскресная Утреня, освящение пасок
- 08:00 – Святая Литургия, освящение пасок
Церковь Успения Пресвятой Богородицы (Стародоманинская, 2):
- 00:00 – Воскресная Утреня, освящение пасок
- 08:00 – Праздничная Божественная Литургия, освящение пасок
приход Теодора Ромжи, Духовная Академия (Патруса Карпатского, 2/а):
- 18:00 – Вечерня с Литургией Василия Великого
- 20:00 – 21:00 – освящение пасок
- 08:00 – Воскресная Утреня
- 09:00 – Праздничная Божественная Литургия, освящение пасок
- 11:30 – Праздничная Божественная Литургия, освящение пасок
Приход Сретения Господня (Легоцкого, 44а):
- 21:00 – Воскресная Утреня, благословение пасок
- 07:00 – Воскресная Утреня благословение пасок
- 09:00 – Литургия, благословение пасок
- 12:00 – Божественная Литургия, благословение пасок
Приход Преображения Господня ("Цегольня"):
- 20:00 – Надгробное, Воскресная Утреня
- 22:00 – Освящение пасок
- 10:30 – Литургия и освящение пасок
Приход Святого Юрия ("Червеница"):
- 23:00 – Надгробное
- 23:15 – Воскресная Утреня
- 00:00 – Освящение пасок
- 8:00 – Литургия и освящение пасок
Приход Иосафата ("Шахта"):
- 00:00 – Воскресная Утреня, освящение пасок
- 11:00 – Литургия и освящение пасок
Приход Мучеников Пратулинских ("Подлипники"):
- 21:00 – Воскресная Утреня
- 22:00 – Освящение пасок
- 7:00 – Литургия и освящение пасок
Ужгород. Закарпатская епархия Православной церкви Украины:
Епархиальный храм преподобного Амфилохия Почаевского (Станционная, 16А):
- 00:00-01:30 – Пасхальная утреня
- 01:30 – 2:00 – Встреча Благодатного огня
- 02:00-04:00 – Божественная литургия
- 04:00-12:00 – освящение пасхальных корзин
Спасо-Преображенский храм (Романа Шухевича (Лаврищева), 8Б):
- 00:00 – 01:30 – Пасхальная утреня
- 01:30 – 03:00 – Божественная литургия
- 03:00 – 04:00 – освящение пасхальных корзин
- 07:00 – 08:00 – освящение детских корзин
Храм Святой Троицы (микрорайон "Шахта", Тимирязева, 15Д):
- 00:00 – 01:30 – Пасхальная утреня
- 01:30 – Божественная литургия
- 01:30 – 03:00 – освящение пасхальных корзин
Свято-Троицкий храм (Киевская набережная, 16):
- 00:00 – 01:30 – Пасхальная утреня
- 09:00 – 10:30 – Божественная литургия
- 01:30 – 02:00 – освящение пасхальных корзин
- 10:30 – 11:00 – освящение детских корзин
Мукачево. Свято-Успенский храм (Ярослава Мудрого, 42А):
- 03:00 – 04:30 – Пасхальная утреня
- 05:00 – 06:30 – Божественная литургия
- 07:00 – 09:00 – освящение пасхальных корзин
Спасо-Преображенский храм (ул. Ивана Франко (боковая)):
- 04:00 – 05:30 – Пасхальная утреня
- 06:00 – 07:00 – Божественная литургия
- 07:00 – 09:00 – освящение пасхальных корзин
Военный храм святого великомученика Георгия Победоносца (улица Илоны Зрини):
- 00:00 – 01:30 – Пасхальная утреня
- 02:00 – 03:00 – Божественная литургия
- 03:00 – 08:00 – освящение пасхальных корзин.
Ивано-Франковск
Архикафедральный и митрополичий собор Воскресения Христова УГКЦ (площадь Шептицкого, 22):
- 19 апреля с 16:00 до 21:00 – освящение корзин
- 20 апреля в 8:00 и 12:00 – праздничные богослужения с освящением корзин
Собор Преображения Господня УГКЦ (Калушское шоссе):
- 19 апреля с 16:00 до 19:00 – освящение пасок
- 20 апреля в 5:30 и 10:00 – праздничные богослужения с освящением пасок
Свято-Троицкий кафедральный собор ПЦУ (улица Грюнвальдская, 1):
- 19 апреля с 14:00 до 21:00 – освящение пасок
- 20 апреля в 7:00 – праздничное богослужение с освящением пасок; в течение всего дня можно будет освятить пасхальную корзину
Приходско-гарнизонный храм Рождества Христова ПЦУ (улица Довженко, 2):
- 19 апреля с 16:00 до 20:00 – освящение пасок
- 20 апреля в 7:00 – праздничное богослужение с освящением пасок
Костел Христа Царя (Волчинецкая, 92):
- 19 апреля с 12:00 до 17:00 – каждый час освящение пасхальных блюд
- 20 апреля в 8:00, 12:00, 14:00 и 18:00 – праздничные богослужения.
Луцк
Храм Холмской Иконы Божьей Матери (проспект Воли, 24):
19 апреля:
- 07:30 – литургия;
- 12:00-19:00 – освящение пасок;
- 23:30 – полунощница.
20 апреля:
- 00:00 – Пасхальная ранняя и литургия;
- 13:00 – великая вечерня.
Кафедральный собор Святой Троицы (Градный спуск, 1):
19 апреля:
- 7:00 – литургия (исповедь, причастие);
- 9:00 – литургия (исповедь, причастие), панихида;
- 12:00-21:00 – освящение пасхальных блюд
- 23:20 – полуночная полуночная
20 апреля:
- 00:00 – Крестный ход, ранняя, литургия, освящение пасхальных блюд;
- 7:30 – литургия, освящение пасхальных блюд (нижний храм);
- 17:00 – вечерня.
Свято-Николаевский храм (Владимирская, 104Д):
19 апреля:
- 8:00 – исповедь и литургия;
- 12:00 – 18:00 – освящение пасхальных приношений;
- 21:00 – чтение книги Деяний святых апостолов;
- 23:45 – пасхальная полунощница;
- 00:00 – богослужение.
Луцкий монастырь Святого Василия Великого (Карпенко-Карого, 5):
19 апреля:
- 09:00 – вечерня с литургией Василия Великого,
- 15:00 – 20:00 – благословение пасок и других блюд.
20 апреля:
- 07:30 – надгробное;
- 08:00 – пасхальная ранняя пасхальная ранняя;
- 09:00 – литургия, посвящение пасок;
- 11:00 – литургия, посвящение пасок.
Черновцы
Кафедральный храм Преподобной Параскевы ПЦУ (Заньковецкой, 24):
19 апреля:
- 08:00 – Божественная литургия по чину святителя Василия Великого;
- 18:00 – 21:00 – освящение пасхальных корзин;
- 23:00 – Полунощница;
- 23:30 – Крестный ход вокруг храма.
20 апреля:
- 00:00 – Пасхальная утреня;
- 02:00 – Праздничная божественная литургия;
- 04:00 – 06:00 – освящение пасхальных корзин;
- 07:00 – вторая праздничная божественная литургия;
- 9:00 – 12:00 – освящение пасхальных корзин;
- 15:00 – большая пасхальная вечерня.
Церковь трех святителей ПЦУ (Коцюбинского, 2):
19 апреля:
- 09:00 – Божественная литургия святого Василия Великого;
- 23:00 – исповедь.
20 апреля:
- с 00:00 состоятся полунощница, крестный ход вокруг храма, Пасхальная утреня, Праздничная божественная литургия, а также освящение пасок;
- 04:00 – 09:00 – освящение пасок во внутреннем дворике храма.
Войти в храм можно будет до 23:30, а выйти верующие смогут после комендантского часа – в 4:00.
Собор Рождества Христова ПЦУ (Небесной сотни, 30):
19 апреля:
- 17:00 – 20:00 – освящение пасок;
- 23:30 до рассвета – святое богослужение.
20 апреля:
- 05:00 – Святая литургия, освящение пасхальных корзин.
Храм равноапостольного князя Владимира ПЦУ (ул. Воробкевича):
19 апреля:
- с 23:00 до утра – Святая литургия.
20 апреля:
- 05:00 – Святая пасхальная литургия и освящение пасхальных корзин.
Кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы УГКЦ (Русская, 28):
19 апреля:
- с 07:30 – Вечерня с литургией Василия Великого;
- 12:00 – 18.00 – освящение пасхальных корзин.
20 апреля:
- 06:00 – Надгробное, утреня;
- 07:00 – Святая литургия;
- 10:00 – Святая литургия;
- 07:30 – 17:00 – освящение пасхальных корзин;
- 17:00 – вечерняя литургия.
Винница
Освящение пасхальных корзин в Виннице будет проводиться на прилегающей к храмам территории накануне Пасхи, 19 апреля, в течение всего дня, а также 20 апреля с 7:00.
В частности, в Спасо-Преображенском кафедральном соборе ПЦУ расклад будет следующий:
19 апреля:
- 7:00 – Часы, изобразительные, вечерня с Литургией
- 11:00 – 23:00 – освящение пасок
- 20:30 – Чтение Деяний святых апостолов
20 апреля:
- 6:30 – Пасхальные часы, Божественная литургия, освящение пасок
- 16:00 – Пасхальное вечернее богослужение Пасхальное вечернее богослужение
Николаев
Кафедральный собор Касперовской иконы Божьей Матери:
19 апреля:
- 09:00 – вечерняя служба с Литургией святого Василия Великого,
- 17:00 – освящение пасок
20 апреля:
- 05:00 – праздничное богослужение
- 08:00 – освящение пасок
- 16:00 – вечернее богослужение
Приход Святого Иосифа Римско-Католической церкви:
19 апреля:
- 18:00 – служба Великой Страстной субботы, освящение огня
20 апреля:
- 8:00 – богослужение, процессия вокруг храма, освящение пасхальных блюд.
Черкассы
В Черкассах храмы ПЦУ будут освящать паски также и 19, и 20 апреля.
Богослужения в церквях Черкасс / Фото "ВыЧЕрпно"