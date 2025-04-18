24 Канал зібрав усю інформацію про те, коли і де в містах України будуть святити паски. Зверніть увагу, що комендантська година у пасхальну ніч триватиме у багатьох областях без змін, лише у деяких – її скоротили. Святкові богослужіння транслюватимуться онлайн.

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Київ

Великодні богослужіння у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі відбудуться у Велику суботу, 19 квітня:

07:40 – Часи. Зображальні. Вечірня з Літургією Василія Великого,

21:00 – Читання книги Діянь апостольських,

23:00 – Пасхальна Полуношниця,

У неділю, 20 квітня:

00:00 – Пасхальна Утреня,

01:00 – Часи і Літургія Іоана Золотоустого,

09:00 – Пізня Літургія,

17:00 – Пасхальна вечірня.

Освячувати паски у Києво-Печерській лаврі Православна церква України буде:

19 квітня – з 16:00 до 21:00;

20 квітня – після божественної літургії з 12:00 до 17:30 (літургія триватиме з 06:00 до 12:00).

Також на території лаври пройдуть тематичні екскурсії і майстер-класи. Окрім того, 20 квітня запланована святкова програма за участі братчиків Київського кобзарського цеху з 11:00 до 15:00.

Патріарший собор Воскресіння Христового УГКЦ:

19 квітня:

з 15:00 до 21:00 – освячення великодніх кошиків,

20 квітня:

07:15 – Пасхальна Утреня,

08:30 – Божественна Літургія (освячення великодніх кошиків),

11:00 – Божественна Літургія (освячення великодніх кошиків),

16:30 – гаївки,

18:00 – Велика вечірня.

Подільський район:

Церква Миколи Притиска (вулиця Хорива, 5а),

Церква Первоверховних Апостолів Петра та Павла (вул. Стеценка, 14),

Парафія Великомученика Юрія Побідоносця (бульвар Кольцова, 15, к. 356),

Церква Покрови Богородиці (вулиця Світлицького, 30/20-а),

Свято-Покровська Подільська Церква (вулиця Покровська, 7),

Церква Успіння Богородиці Пирогощі (Контрактова площа, 1),

Церква Миколи Набережного (вулиця Григорія Сковороди, 12/8),

Церква Різдва Богородиці на Поштовій площі (Поштова площа, 2),

Церква Святого Духа у Києво-Могилянській Академії (вулиця Григорія Сковороди, 2),

Солом'янський район

Церква Різдва Пресвятої Богородиці (вулиця Каменярів, 13-15),

Храм Покрови Богородиці на Солом'янці (вулиця Патріарха Мстислава Скрипника, 20/1),

Парафія Святого Іоанна Хрестителя (вулиця Гарматна, 37),

Святошинський район

Храм-каплиця святого Миколи Святоші (бульвар Академіка Вернадського, 85),

Парафія "Введення в храм Пресвятої Богородиці" (бульвар Ромена Роллана, 10-а),

Церква Святої Трійці (вулиця Робітнича, 115),

Храм Різдва Пресвятої Богородиці (вулиця Якуба Коласа, 27-а),

Храм Животворного Джерела (Казанської ікони Божої Матері) (вулиця Симиренка, 12),

Храм Святого Духа (вулиця Генерала Наумова, 68).

Голосіївський район

Храм святих мучеників Бориса та Гліба (вулиця Василя Касіяна, 2а/1; станція метро "Іподром"),

Спасо-Преображенський собор (вулиця Самійла Кішки, 3-а),

Церкви ПЦУ на території музею Пирогово: Церква святого Архістратига Михаїла, Церква святої мучениці Параскеви-П'ятниці та Церква святителя та чудотворця Миколи Мирлікійського (вулиця Академіка Тронька, 1),

Храм Святого Миколая ПЦУ (вул. Новопирогівська, 25-а).

Шевченківський район

Храм Святителя Миколая (вулиця Нагірна, 1),

Михайлівський Золотоверхий монастир (вулиця Трьохсвятительська, 8),

Володимирський собор.

Деснянський район

Церква Святого Іоанна Предтечі (Олександри Екстер, 7),

Церква Усіх Святих ПЦУ (проспект Червоної Калини, 4).

Дарницький район

Храм святих апостолів Петра та Павла (проспект Миколи Бажана, 1),

Храм Почаївської ікони Божої Матері (Бориспільська, 30-а),

Храм Святого Миколая (Харченка, 39).

Дніпровський район

Лікарняний храм Святителя Миколая Чудотворця (Чорних Запорожців, 26),

Каплиця Тихвинської ікони Божої Матері (Дарницький бульвар, 11-а).

Оболонський район

Парафія ПЦУ на честь Собору Київських святих (Йорданське озеро, проспект Степана Бандери, 29а).

Львів

У Львові традиційних нічних богослужінь на Великдень у катедральних храмах цьогоріч не буде.

Архикатедральний собор святого Юра УГКЦ (площа святого Юра, 5):

19 квітня:

9:00 – Вечірня з Божественною Літургією св. Василія Великого,

12:00 – 21:30 – Благословення пасок та іншої поживи (кожної пів години),

14:00 – Ісусова молитва за онкологічних хворих,

21:30 – Надгробне.

20 квітня:

7:00 – Пасхальна Утреня, після – Архиєрейська Божественна Літургія,

11:00 – Божественна Літургія Йоана Золотоустого,

14:00 – Пасхальні Часи,

16:00 – Пасхальна Вечірня.

Свято-Покровський кафедральний Собор ПЦУ (Грушевського, 2):

19 квітня:

9:00 – Вечірня з Літургією Василія Великого,

11:00 – 23:00 – Освячення Пасхальних приношень,

21:00 – Читання діянь святих апостолів.

20 квітня:

6:30 – Полуношниця,

7:00 – Пасхальна Утреня, архієрейським чином,

8:00 – Божественна Літургія Іоана Золотоустого, архієрейським чином. Освячення пасхальних приношень,

11:00 – Божественна Літургія св. Іоана Золотоустого,

17:00 – Велика Вечірня, архієрейським чином.

Гарнізонний храм святих Петра і Павла (Театральна, 11):

19 квітня:

9:00 – Вечірня з Літургією святого Василія Великого,

14:00 – 21:00 – Благословення пасхальних кошиків.

Парафія святого Андрія, Львів оо. Василіян УГКЦ (площа Соборна):

19 квітня:

07:30 – Свята Літургія,

09:30 – Вечірня з Літургією Святого Василія Великого,

12:00 – 21:00 – Благословення великодніх кошиків (щопівгодини).

Храм Пресвятої Євхаристії – Домініканський cобор (площа Музейна):

19 квітня:

07:30 – Вечірня з Літургією Василія Великого,

13:00 – 22:00 – освячення пасок.

20 квітня:

Освячення пасок після кожної літургії.

Храм Святого Архистратига Михаїла (Винниченка, 22):

19 квітня:

07:00 – Часи,

09:00 – Вечірня з Літургією Василія Великого,

14:00 – 20:00 – освячення пасок.

Церква Святих Ольги і Єлизавети (пл. Кропивницького, 1):

19 квітня:

9:00 – літургія Василія Великого з вечірнею,

з 14:00 – свячення пасок

20 квітня:

6:00 – Надгробне (заховання Плащаниці), Воскресна Утреня,

8:00, 10:00, 12:00 – літургії, після кожної з яких відбудеться мировання.

Храм Преображення ГНІХ (Краківська, 21):

19 квітня:

12:00 – Вечірня з літургією Василія Великого,

13:30 – 22:00 – освячення пасок,

22:30 – Надгробне.

20 квітня:

6:00 – Воскресна Утреня Божественна Літургія,

9:00, 11:00 – Божественні Літургії,

17:00 – Вечірня.

Храм святих Володимира і Ольги (Симоненка)

19 квітня:

06:30 – літургія Василія Великого з вечірнею,

14:00 – 21:00 – овячення пасок,

20 квітня:

06:00 – Надгробне. Пасхальна утреня,

07:00, 09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 18:00 – літургія Івана Золотоустого.

Церква Покрови Пресвятої Богородиці (Личаківська, 175а):

20 квітня:

07:00, 08:30, 10:30, 12:30 – літургії.

Княжий Храм Святого Миколая Чудотворця (Богдана Хмельницького, 28А):

19 квітня. Велика субота:

08:00 – вечірня з літургією Василія Великого. Сповідь,

13:00 – 21:00 – освячення пасок.

П'ятницький храм на Підзамче:

19 квітня:

07:30 – сповідь,

08:00 – Вечірня з Літургією Василія Великого. Заупокійна літія,

13:00 – 22:00 – освячення пасок.

20 квітня:

6:30 – Надгробне,

7:30 – Пасхальна Утреня,

8:00, 10:00 – літургії, освячення пасок,

16:00 – Велика вечірня.

Храм Матері Божої Неустанної Помочі (вулиця Сніжна):

19 квітня:

09:00 – Вечірня з Літургією Василія Великого,

11:00 – 18:00 – освячення великодніх кошиків,

20 квітня:

08:00 – Надгробне. Воскресна утреня,

09:00, 11:00 – Божественна Літургія.

Храм Успення Пресвятої Богородиці (Максимовича, 2Б):

19 квітня:

8:00 – Вечірня з Літургією святого Василія,

13:00 – 20:00 – чин благословення пасок та іншої поживи.

20 квітня:

6:00 – Надгробне, Пасхальна Утреня,

8:00, 10:00, 12:00 – Божественні Літургії,

17:00 – гаївки.

Тернопіль

У Тернополі великодню службу можна буде відвідати, зокрема, у Архикатедральному соборі непорочного зачаття Пресвятої Богородиці УГКЦ (Гетьмана Сагайдачного, 14):

19 квітня:

07:00 – вечірня з літургією Василія Великого;

13:00 – 20:00 – посвячення пасок;

20:00 – надгробне;

20:30 – утреня;

21:30 – літургія.

20 квітня:

00:00 – утреня;

07:00 – архиєрейська свята літургія;

10:00 – свята літургія;

12:00 – свята літургія та воскресна вечірня.

Церква воздвиження чесного хреста ПЦУ (Надставна церква, вулиця Над Ставом, 16):

19 квітня:

09:00 – 23.00 – поклоніння до плащаниці, служба Божа;

10:00-23:00 – освячення пасок.

20 квітня:

07:00 – свята літургія;

09:00 – свята літургія та воскресна вечірня.

Кафедральний собор Різдва Христового ПЦУ (Руська, 22):

19 квітня:

08:00 – вечірня з літургією святого Василія Великого, парастас;

12:00 – 20:00 – освячення пасок;

20:00 – полуношниця.

20 квітня:

06:00 – пасхальна утреня, божественна літургія, освячення пасок;

17:00 – великоднє вечірнє богослужіння.

Церква Матері Божої неустанної помочі УГКЦ (бульвар Данила Галицького, 1а):

19 квітня:

08:00 – вечірня з літургією Василія Великого (за упокій);

13:00 – 19:00 – освячення пасок (щопівгодини);

20:30 – надгробне, воскресна утреня та літургія.

20 квітня:

08:00 – свята літургія;

10:00 – свята літургія;

12:00 – свята літургія.

Церква успіння Пресвятої Богородиці УГКЦ (Князя Острозького, 55):

19 квітня:

07:00 – вечірня з літургією Василія Великого (за упокій);

13:00 – 19:00 – освячення пасок (щопівгодини);

20:30 – надгробне, воскресна утреня та свята літургія.

20 квітня:

08:00 – свята літургія;

10:00 – свята літургія;

12:00 – свята літургія.

Свято-Троїцький духовний центр ПЦУ (проспект Злуки, 28):

19 квітня:

08:00 – літургія;

13:00 – освячення пасок;

23:00 – поховання Плащаниці.

20 квітня:

08:00 – свята літургія;

10:00 – свята літургія;

12:00 – свята літургія.

Церква святого апостола Петра УГКЦ (Володимира Великого, 1а):

19 квітня:

06:00 – молитва спільноти Лицарі Колумба;

07:00 – вечірня з літургією Василія Великого;

10:00 – 19:00 – благословення пасок;

20:30 – надгробне;

21:00 – пасхальна утреня;

22:00 – літургія за парафіян, благословення пасок.

20 квітня:

06:30 – божественна літургія за парафіян;

08:00 – божественна літургія на всяке прошення;

10:00 – божественна літургія на всяке прошення для воїнів, благословення пасок;

12:00 – божественна літургія на всяке прошення для дітей, благословення пасок для дітей;

14:00 – божественна літургія на всяке прошення для молоді;

15:30 – свята тайна хрещення;

18:00 – божественна літургія на всяке прошення, молебень до Богородиці;

20:00 – божественна літургія на всяке прошення.

Закарпаття

Ужгород, Мукачівська греко-католицька єпархія:

Хрестовоздвиженський кафедральний собор (площа А. Бачинського, 1):

23:30 – 00:00 – Надгробне

00:00 – 01:00 – Пасхальна Утрення

01:00 – 02:00 – Архієрейське освячення Пасок

02:00 – 09:30 – Освячення Пасок через кожну годину

07:00; 08:00 – Божественна Літургія

09:30; 11:30 – Архієрейська Божественна Літургія

17:00 – Велика Пасхальна Вечірня

18:00 – Божественна Літургія

Покровська церква (район Горяни, Провулок музейний):

23:00 – Надгробне

23:15 – Воскресна Утрення та освячення пасок

09:00 – Святкова Божественна Літургія та освячення Пасок

18:00 – Велика Вечірня з читанням Євангелія

Церква Різдва Пресвятої Богородиці (мікрорайон Дравці, Жатковича, 23):

23:30 – Надгробне і Пасхальна Утрення. Освячення пасок

08:00 – Божественна Літургія з освячення пасок

16:00 – Воскресна Вечірня з читанням Євангелія

Церква Архістратига Михаїла (Докучаєва, 27):

23:00 – 23:30 – Надгробне

23:30 – Воскресна Утрення. Освячення пасок

09:00 – Служба Божа. Освячення пасок

Церква Божого Милосердя (Осипенка, 14):

22:45 – 23:00 – Надгробне

23:00 – 00:00 – Воскресна Утрення

00:00 – Служба Божа. Освячення пасок

08:00 – Служба Божа. Освячення пасок

16:00 – Вечірня

Церква Марія-Повчанської ікони Божої Матері (Заньковецької, 9А):

21:00 – Надгробне

21:15 – Воскресна Утреня

22:00 – Божественна Літургія

23:00 – Освячення пасок

08:30 – Божественна Літургія

10:30 – Божественна Літургія

17:00 – Пасхальна вечірня

18:00 – Божественна Літургія

Парафія св. Володимира і Ольги (Ужгород, Володимирська, 76):

19:30 – Надгробне та Воскресна Утреня

20:30 – 21:30 – освячення пасок

11:00 – літургія та освячення пасок

Каплиця Співстраждальної Богородиці (Ужгород, Закарпатська, 18):

22:00 – Надгробне та Воскресна Утреня

23:00 – 23:30 – освячення пасок

09:00 – святкова літургія та освячення пасок

Парафія святого Івана Хрестителя (мікрорайон "Радванка"):

00:00 – 01:00 – Воскресна утреня; Літургія та освячення пасок

06:00 – літургія та освячення пасок

Радванка біля Хреста вул. Іштвана Дендеші:

08:00 – 09:00 – освячення пасок

Парафія Пресвятої Трійці (мікрорайон Богомольця):

00:00 – Воскресна Утреня

00:30 – 03:00 освячення пасок

11:00 – літургія і освячення пасок

Церква Благовіщення Пресвятої Богородиці (район Білочки):

23:00 – 23:30 – Надгробне

23:30 – Воскресна Утрення, освячення пасок

08:00 – Свята Літургія, освячення пасок

Церква Успіння Пресвятої Богородиці (Стародоманинська, 2):

00:00 – Воскресна Утреня, освячення пасок

08:00 – Святкова Божественна Літургія, освячення пасок

парафія Теодора Ромжі, Духовна Академія(Патруса Карпатського, 2/а):

18:00 – Вечірня з Літургією Василія Великого

20:00 – 21:00 – освячення пасок

08:00 – Воскресна Утреня

09:00 – Святкова Божественна Літургія, освячення пасок

11:30 – Святкова Божественна Літургія, освячення пасок

Парафія Стрітення Господнього (Легоцького, 44а):

21:00 – Воскресна Утреня, благословення пасок

07:00 – Воскресна Утреня благословення пасок

09:00 – Літургія, благословення пасок

12:00 – Божественна Літургія, благословення пасок

Парафія Преображення Господнього ("Цегольня"):

20:00 – Надгробне, Воскресна Утреня

22:00 – Освячення пасок

10:30 – Літургія і освячення пасок

Парафія Святого Юрія ("Червениця"):

23:00 – Надгробне

23:15 – Воскресна Утреня

00:00 – Освячення пасок

8:00 – Літургія і освячення пасок

Парафія Йосафата ("Шахта"):

00:00 – Воскресна Утреня, освячення пасок

11:00 – Літургія і освячення пасок

Парафія Мучеників Пратулинських ("Підлипники"):

21:00 – Воскресна Утреня

22:00 – Освячення пасок

7:00 – Літургія і освячення пасок

Ужгород. Закарпатська єпархія Православної церкви України:

Єпархіальний храм преподобного Амфілохія Почаївського (Станційна, 16А):

00:00-01:30 – Пасхальна утреня

01:30 – 2:00 – Зустріч Благодатного вогню

02:00-04:00 – Божественна літургія

04:00-12:00 – освячення пасхальних кошиків

Спасо-Преображенський храм (Романа Шухевича (Лавріщева), 8Б):

00:00 – 01:30 – Пасхальна утреня

01:30 – 03:00 – Божественна літургія

03:00 – 04:00 – освячення пасхальних кошиків

07:00 – 08:00 – освячення дитячих кошиків

Храм Святої Трійці (мікрорайон "Шахта", Тімірязєва, 15Д):

00:00 – 01:30 – Пасхальна утреня

01:30 – Божественна літургія

01:30 – 03:00 – освячення пасхальних кошиків

Свято-Троїцький храм (Київська набережна, 16):

00:00 – 01:30 – Пасхальна утреня

09:00 – 10:30 – Божественна літургія

01:30 – 02:00 – освячення пасхальних кошиків

10:30 – 11:00 – освячення дитячих кошиків

Мукачево. Свято-Успенський храм (Ярослава Мудрого, 42А):

03:00 – 04:30 – Пасхальна утреня

05:00 – 06:30 – Божественна літургія

07:00 – 09:00 – освячення пасхальних кошиків

Спасо-Преображенський храм (вул. Івана Франка (бічна)):

04:00 – 05:30 – Пасхальна утреня

06:00 – 07:00 – Божественна літургія

07:00 – 09:00 – освячення пасхальних кошиків

Військовий храм святого великомученика Георгія Переможця (вулиця Ілони Зріні):

00:00 – 01:30 – Пасхальна утреня

02:00 – 03:00 – Божественна літургія

03:00 – 08:00 – освячення пасхальних кошиків.

Івано-Франківськ

Архікатедральний і митрополичий собор Воскресіння Христового УГКЦ (майдан Шептицького, 22):

19 квітня з 16:00 до 21:00 – освячення кошиків

20 квітня о 8:00 та 12:00 – святкові богослужіння з освяченням кошиків

Собор Преображення Господнього УГКЦ (Калуське шосе):

19 квітня з 16:00 до 19:00 – освячення пасок

20 квітня о 5:30 та 10:00 – святкові богослужіння з освяченням пасок

Свято-Троїцький кафедральний собор ПЦУ (вулиця Грюнвальдська, 1):

19 квітня з 14:00 до 21:00 – освячення пасок

20 квітня о 7:00 – святкове богослужіння з освяченням пасок; упродовж усього дня можна буде освятити великодній кошик

Парафіяльно-гарнізонний храм Різдва Христового ПЦУ (вулиця Довженка, 2):

19 квітня з 16:00 до 20:00 – освячення пасок

20 квітня о 7:00 – святкове богослужіння з освяченням пасок

Костел Христа Царя (Вовчинецька, 92):

19 квітня з 12:00 до 17:00 – щогодини освячення великодніх страв

20 квітня о 8:00, 12:00, 14:00 та 18:00 – святкові богослужіння.

Луцьк

Храм Холмської Ікони Божої Матері (проспект Волі, 24):

19 квітня:

07:30 – літургія;

12:00-19:00 – освячення пасок;

23:30 – полуношниця.

20 квітня:

00:00 – Пасхальна рання та літургія;

13:00 – велика вечірня.

Кафедральний собор Святої Трійці (Градний узвіз, 1):

19 квітня:

7:00 – літургія (сповідь, причастя);

9:00 – літургія (сповідь, причастя), панахида;

12:00-21:00 – освячення пасхальних страв

23:20 – опівнічна

20 квітня:

00:00 – Хресний хід, рання, літургія, освячення пасхальних страв;

7:30 – літургія, освячення пасхальних страв (нижній храм);

17:00 – вечірня.

Свято-Миколаївський храм (Володимирська, 104Д):

19 квітня:

8:00 – сповідь і літургія;

12:00 – 18:00 – освячення пасхальних приношень;

21:00 – читання книги Дій святих апостолів;

23:45 – пасхальна полуношниця;

00:00 – богослужіння.

Луцький монастир Святого Василія Великого (Карпенка-Карого, 5):

19 квітня:

09:00 – вечірня з літургією Василія Великого,

15:00 – 20:00 – благословення пасок та інших страв.

20 квітня:

07:30 – надгробне;

08:00 – пасхальна рання;

09:00 – літургія, посвячення пасок;

11:00 – літургія, посвячення пасок.

Чернівці

Кафедральний храм Преподобної Параскеви ПЦУ (Заньковецької, 24):

19 квітня:

08:00 – Божественна літургія за чином святителя Василія Великого;

18:00 – 21:00 – освячення пасхальних кошиків;

23:00 – Полуношниця;

23:30 – Хресний хід навколо храму.

20 квітня.:

00:00 – Пасхальна рання;

02:00 – Святкова божественна літургія;

04:00 – 06:00 – освячення пасхальних кошиків;

07:00 – друга святкова божественна літургія;

9:00 – 12:00 – освячення пасхальних кошиків;

15:00 – велика пасхальна вечірня.

Церква трьох святителів ПЦУ (Коцюбинського, 2):

19 квітня:

09:00 – Божественна літургія святого Василія Великого;

23:00 – сповідь.

20 квітня:

з 00:00 відбудуться опівнічниця, хресний хід навколо храму, Великодня утреня, Святкова божественна літургія, а також освячення пасок;

04:00 – 09:00 – освячення пасок у внутрішньому дворику храму.

Увійти до храму можна буде до 23:30, а вийти віряни зможуть після комендантської години – о 4:00.

Собор Різдва Христового ПЦУ (Небесної сотні, 30):

19 квітня:

17:00 – 20:00 – освячення пасок;

23:30 до світанку – святе богослужіння.

20 квітня:

05:00 – Свята літургія, освячення великодніх кошиків.

Храм рівноапостольного князя Володимира ПЦУ (вул. Воробкевича):

19 квітня:

з 23:00 до ранку – Свята літургія.

20 квітня:

05:00 – Свята великодня літургія та освячення великодніх кошиків.

Кафедральний собор Успіння Пресвятої Богородиці УГКЦ (Руська, 28):

19 квітня:

з 07:30 – Вечірня з літургією Василя Великого;

12:00 – 18.00 – освячення великодніх кошиків.

20 квітня:

06:00 – Надгробне, утреня;

07:00 – Свята літургія;

10:00 – Свята літургія;

07:30 – 17:00 – освячення великодніх кошиків;

17:00 – вечірня літургія.

Вінниця

Освячення великодніх кошиків у Вінниці буде проводитися на прилеглій до храмів території напередодні Великодня, 19 квітня, впродовж усього дня, а також 20 квітня з 7:00.

Зокрема, у Спасо-Преображенському кафедральному соборі ПЦУ розлад буде наступний:

19 квітня:

7:00 – Часи, зображальні, вечірня з Літургією

11:00 – 23:00 – освячення пасок

20:30 – Читання Діянь святих апостолів

20 квітня:

6:30 – Пасхальні часи, Божественна літургія, освячення пасок

16:00 – Пасхальне вечірнє богослужіння

Миколаїв

Кафедральний собор Касперівської ікони Божої Матері:

19 квітня:

09:00 – вечірня служба з Літургією святого Василя Великого,

17:00 – освячення пасок

20 квітня:

05:00 – святкове богослужіння

08:00 – освячення пасок

16:00 – вечірнє богослужіння

Парафія Святого Йосифа Римо-Католицької церкви:

19 квітня:

18:00 – служба Великої Страсної суботи, освячення вогню

20 квітня:

8:00 – богослужіння, процесія навколо храму, освячення великодніх страв.

Черкаси

У Черкасах храми ПЦУ освячуватимуть паски також і 19, і 20 квітня.

Богослужіння у церквах Черкас / Фото "ВиЧЕрпно"