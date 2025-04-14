Тож, багатьох цікавить, чи буде комендантська година чи її скасують на Великдень у ніч з 19 на 20 квітня. 24 Канал детальніше розповість, що відомо про коменданську годину в регіонах на це свято.

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Комендантська година на Великдень у Києві

У Києві на Великдень не будуть скорочувати комендантську годину, обмеження діятимуть у звичному режимі з опівночі до 5 ранку. Разом із тим у столиці посилять заходи безпеки.

У Київській міській військовій адміністрації розповіли, що режим комендантської години у столиці у зв'язку з Великодніми, а також іншими святковими, пам'ятними днями – не переглядається.

Додатково повідомляємо, що в попередні роки на Великдень, Різдво Христове, а також інші святкові дні, що супроводжуються церковною службою в нічний період, дія комендантської години не припинялася. Відтак обмеження, які стосуються комендантської години, діятимуть,

– повідомили у КМВА.

Також в адміністрації зазначили, що під час заходів, присвячених Великодню, посилять заходи безпеки, а саме:

запровадять додаткове патрулювання;

збільшать кількість особового складу працівників Національної поліції та інших служб в місцях скупчення людей у зв'язку з фактичним проведенням масових заходів.

запровадять додаткове патрулювання;

збільшать кількість особового складу працівників Національної поліції та інших служб в місцях скупчення людей у зв'язку з фактичним проведенням масових заходів.

Чи скасують обмеження на Хмельниччині

У Великодню ніч, з 19 на 20 квітня, комендантська година у Хмельницькій області діятиме з опівночі до 03:00. Водночас влада міста посилить заходи безпеки у цей період. Про це повідомив голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

Він зазначив, що влада розуміє, наскільки важливим є це свято для кожного українця і зазначив, що у мирний час храми були переповнені вірянами у цю ніч. Проте четвертий рік російсько-української війни вносить свої корективи.

Скорочуючи комендантську годину, влада одночасно посилює заходи безпеки:

Зокрема, за словами голови ОВА: