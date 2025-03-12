У 2025 році Великдень традиційно припадає на неділю. Чи матимуть громадяни додатковий вихідний з нагоди свята – розповідає 24 Канал з посиланням на Закон України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" від 15 березня 2022 року.

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Чи буде додатковий вихідний на Великдень 2025

Раніше на наступний день після святкування Воскресіння Христового українці традиційно відпочивали. Однак все змінилося 24 лютого 2022 року. Тоді розпочалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну, тому в країні запровадили воєнний стан. Очільник нашої держави Володимир Зеленський продовжив його дію до 9 травня 2025 року, тому 21 квітня громадяни будуть працювати. Втім, роботодавці за власним бажанням можуть скоротити робочий день для своїх працівників.

Додаткові вихідні на державні свята у воєнний час не надаються, про це йдеться в Законі України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану".

Чи буде додатковий вихідний на Великдень 2025 / Фото Freepik

Коли українці відпочиватимуть у квітні 2025 року

У квітні в Україні, як і у попередні місяці, вихідними будуть лише субота та неділя. Українці відпочиватимуть 8 днів, а саме 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 і 27 квітня, а працюватимуть 22 дні – 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 і 30 квітня.