В 2025 году Пасха традиционно приходится на воскресенье. Будут ли граждане иметь дополнительный выходной по случаю праздника – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Закон Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" от 15 марта 2022 года.

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Будет ли дополнительный выходной на Пасху 2025 года

Ранее на следующий день после празднования Воскресения Христова украинцы традиционно отдыхали. Однако все изменилось 24 февраля 2022 года. Тогда началось полномасштабное вторжение России в Украину, поэтому в стране ввели военное положение. Глава нашего государства Владимир Зеленский продлил его действие до 9 мая 2025 года, поэтому 21 апреля граждане будут работать. Впрочем, работодатели по собственному желанию могут сократить рабочий день для своих работников.

Дополнительные выходные на государственные праздники в военное время не предоставляются, об этом говорится в Законе Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения".

Будет ли дополнительный выходной на Пасху 2025 / Фото Freepik

Когда украинцы будут отдыхать в апреле 2025 года

В апреле в Украине, как и в предыдущие месяцы, выходными будут только суббота и воскресенье. Украинцы будут отдыхать 8 дней, а именно 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 и 27 апреля, а работать будут 22 дня – 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 и 30 апреля.