Поэтому, многих интересует, будет ли комендантский час или его отменят на Пасху в ночь с 19 на 20 апреля. 24 Канал подробнее расскажет, что известно о комендантском часе в регионах на этот праздник.

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Комендантский час на Пасху в Киеве на Пасху

В Киеве на Пасху не будут сокращать комендантский час, ограничения будут действовать в обычном режиме с полуночи до 5 утра. Вместе с тем в столице усилят меры безопасности.

В Киевской городской военной администрации рассказали, что режим комендантского часа в столице в связи с Пасхальными, а также другими праздничными, памятными днями – не пересматривается.

Дополнительно сообщаем, что в предыдущие годы на Пасху, Рождество Христово, а также другие праздничные дни, сопровождающиеся церковной службой в ночной период, действие комендантского часа не прекращалось. Поэтому ограничения, касающиеся комендантского часа, будут действовать,

– сообщили в КГВА.

Также в администрации отметили, что во время мероприятий, посвященных Пасхе, усилят меры безопасности, а именно:

введут дополнительное патрулирование;

увеличат количество личного состава работников Национальной полиции и других служб в местах скопления людей в связи с фактическим проведением массовых мероприятий.

введут дополнительное патрулирование;

увеличат количество личного состава работников Национальной полиции и других служб в местах скопления людей в связи с фактическим проведением массовых мероприятий.

Отменят ли ограничения на Хмельнитчине

В Пасхальную ночь, с 19 на 20 апреля, комендантский час в Хмельницкой области будет действовать с полуночи до 03:00. В то же время власти города усилят меры безопасности в этот период. Об этом сообщил председатель Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин.

Он отметил, что власть понимает, насколько важным является этот праздник для каждого украинца и отметил, что в мирное время храмы были переполнены верующими в эту ночь. Однако четвертый год российско-украинской войны вносит свои коррективы.

Сокращая комендантский час, власть одновременно усиливает меры безопасности:

В частности, по словам председателя ОВА: