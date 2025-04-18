Так, будет ли тепло на Пасху, в каких областях пройдут дожди и грозы, – сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Погода на Пасху

Жителям Житомирской и западных областей перед выходом из дома стоит взять с собой зонтик. На Пасху синоптики прогнозируют кратковременные дожди, местами с грозами.

Кстати, осадки также ожидаются в Крыму. Между тем на остальной территории дождей не будет. Ветер в Украине преимущественно юго-восточный, 5 – 12 метров в секунду.

Похолодание не ожидается. Ночью +6 – +12, а днем пригреет до +19 – +25 градусов. На побережье морей +14 – +20 градусов.

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Погода на Пасху / Скриншот с Укргидрометцентра

Обратите внимание! Уже в четвертый раз Украина будет отмечать Пасху в условиях полномасштабной войны. Многие из нас проведут этот светлый день в родном доме с близкими людьми. Все благодаря нашим защитникам и защитницам, которые уже более 11 лет защищают Родину от российских захватчиков. И делают это независимо от погоды или даты!



Всегда помните о Героях – тех, кто не за праздничным столом, а в окопе борется за наше будущее, тех, кто находится в российском плену, и тех, кто отдал самое ценное – свои жизни за нашу свободу и независимость.



Помогайте нашим защитникам и защитницам, донатьте и делайте все, что только можете! Верим в нашу победу и приближаем ее вместе!