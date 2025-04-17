Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Смотрите также До +25 и почти без дождя: прогноз погоды в Украине на Чистый четверг 17 апреля

Дожди и грозы в Украине

В ближайшие трое суток в большинстве областей будет преобладать погода без осадков. Впрочем, ночью 17 апреля на Черниговщине и Сумщине, днем 18 апреля на Закарпатье и Прикарпатье, 19 апреля в большинстве западных областей дожди и местами грозы.

Сильные осадки пока не ожидаются. Синоптики прогнозируют лишь небольшие кратковременные дожди. Ветер будет преимущественно юго-восточный, 5 – 12 метров в секунду.

Кстати, Украине еще больше потеплеет. Ночью +5 – +12, днем +8 – +23, но на Закарпатье уже даже до +26 градусов. Только в субботу на Западе +15 – +20 градусов.

Заметим, по ориентировочному прогнозу на картах, на Пасху, 20 апреля также кое-где возможны дожди. В частности, осадки пока ожидаются в Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Львовской областях.

Уже в понедельник, 21 апреля, зонтики могут понадобиться жителям всех западных областей. Кроме того, дожди вероятны в столице, Киевской и Черниговской областях.

Где будут дожди 18 – 21 апреля / Скриншоты из Укргидрометцентра