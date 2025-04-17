Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Дощі та грози в Україні

У найближчі три доби в більшості областей переважатиме погода без опадів. Втім, вночі 17 квітня на Чернігівщині й Сумщині, удень 18 квітня на Закарпатті та Прикарпатті, 19 квітня в більшості західних областей дощі та подекуди грози.

Сильні опади поки не очікуються. Синоптики прогнозують лише невеликі короткочасні дощі. Вітер буде переважно південно-східний, 5 – 12 метрів на секунду.

До речі, Україні ще більше потеплішає. Уночі +5 – +12, удень +8 – +23, але на Закарпатті вже навіть до +26 градусів. Тільки в суботу на Заході +15 – +20 градусів.

Зауважимо, за орієнтовним прогнозом на картах, на Великдень, 20 квітня також подекуди можливі дощі. Зокрема, опади поки очікуються у Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій і Львівській областях.

Уже в понеділок, 21 квітня, парасольки можуть знадобитися жителям усіх західних областей. Окрім того, дощі ймовірні у столиці, на Київщині й Чернігівщині.

Де будуть дощі 18 – 21 квітня / Скриншоти з Укргідрометцентру