Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Какой будет погода в Украине 17 апреля

Как сообщили синоптики, территория Украины будет находиться в поле повышенного давления. Только на Черниговщине и Сумщине ночью задержится малоактивный атмосферный фронт, который и станет причиной небольших дождей.

В целом будет тепло. Температура ночью +5...+10 градусов, днем +18...+23, на Закарпатье до +26 градусов. Ветер преимущественно юго-восточный, 7 – 12 метров в секунду.

Поэтому в Чистый четверг можно будет и помыть окна, и прогуляться. А на Пасху также будет тепло.

Прогноз погоды на 17 апреля в Киеве и в столичном регионе

Будет переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 7 – 12 метров на секунду.

Температура по области ночью +5...+10, днем +18...+23, в Киеве ночью +8...+10, днем +20...+22 градусов.

Погода в областных центрах

Киев +20...+22

Ужгород +23...+25

Львов +21...+23

Ивано-Франковск +20...+22

Тернополь +20...+22

Черновцы +20...+22

Хмельницкий +20...+22

Луцк +21...+23

Ровно +20...+22

Житомир +20...+22

Винница +20...+22

Одесса +18...+20

Николаев +19...+21

Херсон +18...+20

Симферополь +18...+20

Кропивницкий +20...+22

Черкассы +20...+22

Чернигов +20...+22

Сумы +20...+22

Полтава +20...+22

Днепр +20...+22

Запорожье +19...+21

Донецк +20...+22

Луганск +21...+23

Харьков +20...+22

Прогноз погоды в Украине на 17 апреля / Укргидрометцентр