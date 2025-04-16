Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Какой будет погода в Украине 17 апреля

Как сообщили синоптики, территория Украины будет находиться в поле повышенного давления. Только на Черниговщине и Сумщине ночью задержится малоактивный атмосферный фронт, который и станет причиной небольших дождей.

В целом будет тепло. Температура ночью +5...+10 градусов, днем +18...+23, на Закарпатье до +26 градусов. Ветер преимущественно юго-восточный, 7 – 12 метров в секунду.

Поэтому в Чистый четверг можно будет и помыть окна, и прогуляться. А на Пасху также будет тепло.

Прогноз погоды на 17 апреля в Киеве и в столичном регионе

Будет переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 7 – 12 метров на секунду.

Температура по области ночью +5...+10, днем +18...+23, в Киеве ночью +8...+10, днем +20...+22 градусов.

Погода в областных центрах

  • Киев +20...+22
  • Ужгород +23...+25
  • Львов +21...+23
  • Ивано-Франковск +20...+22
  • Тернополь +20...+22
  • Черновцы +20...+22
  • Хмельницкий +20...+22
  • Луцк +21...+23
  • Ровно +20...+22
  • Житомир +20...+22
  • Винница +20...+22
  • Одесса +18...+20
  • Николаев +19...+21
  • Херсон +18...+20
  • Симферополь +18...+20
  • Кропивницкий +20...+22
  • Черкассы +20...+22
  • Чернигов +20...+22
  • Сумы +20...+22
  • Полтава +20...+22
  • Днепр +20...+22
  • Запорожье +19...+21
  • Донецк +20...+22
  • Луганск +21...+23
  • Харьков +20...+22

прогноз погоды в Украине на 17 апреля 2025 года - карта УкргидрометцентраПрогноз погоды в Украине на 17 апреля / Укргидрометцентр