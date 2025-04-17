Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

К теме Потепление в Украине: когда и в каких областях пригреет до +25 градусов

Прогноз погоды на 18 апреля

В пятницу, 18 апреля, в Украине сохранится теплая и солнечная погода. Лишь на Закарпатье и Прикарпатье днем будет ощущаться влияние атмосферного фронта, что принесет небольшие кратковременные дожди, местами с грозами. На остальной территории Украины будет сухо и без осадков.

В общем, в пятницу, 18 апреля, будет теплая погода. Даже юго-восточный ветер, 7 – 12 метров в секунду, не будет ощущаться прохладным. По прогнозам синоптиков, только на побережье морей максимальная температура будет несколько ниже за счет прохладной водной поверхности.

Так, днем пригреет до +24 градусов. Ночью температура будет достигать +7 – +12 градусов тепла.

Какой будет температура в разных городах Украины

Киев +21...+23;

Ужгород +21...+23;

Львов +22...+24;

Ивано-Франковск +20...+22;

Тернополь +21...+23;

Черновцы +20...+22;

Хмельницкий +21...+23;

Луцк +22...+24;

Ровно +21...+23;

Житомир +21...+23;

Винница +20...+22;

Одесса +15...+17;

Николаев +21...+23;

Херсон +20...+22;

Симферополь +18...+20;

Кропивницкий +20...+22;

Черкассы +20...+22;

Чернигов +21...+23;

Сумы +21...+23;

Полтава +21...+23;

Днепр +21...+23;

Запорожье +20...+22;

Донецк +21...+23;

Луганск +22...+23;

Харьков +21...+23.



Прогноз погоды на 18 апреля / Карта Укргидрометцентра

К слову, по прогнозам синоптиков, дожди будут продолжаться и в последующие дни. По меньшей мере до понедельника, 21 апреля, осадки прогнозируют в разных областях Украины.