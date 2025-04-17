Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
До теми Потепління в Україні: коли й у яких областях пригріє до +25 градусів
Прогноз погоди на 18 квітня
У п'ятницю, 18 квітня, в Україні зберігатиметься тепла і сонячна погода. Лише на Закарпатті та Прикарпатті вдень відчуватиметься вплив атмосферного фронту, що принесе невеликі короткочасні дощі, місцями з грозами. На решті території України буде сухо і без опадів.
Загалом, у п'ятницю, 18 квітня, буде тепла погоду. Навіть південно-східний вітер, 7 – 12 метрів за секунду, не відчуватиметься прохолодним. За прогнозами синоптиків, лише на узбережжі морів максимальна температура буде дещо нижча за рахунок прохолодної водної поверхні.
Так, вдень пригріє до +24 градусів. Уночі температура сягатиме +7 – +12 градусів тепла.
Якою буде температура в різних містах України
- Київ +21...+23;
- Ужгород +21...+23;
- Львів +22...+24;
- Івано-Франківськ +20...+22;
- Тернопіль +21...+23;
- Чернівці +20...+22;
- Хмельницький +21...+23;
- Луцьк +22...+24;
- Рівне +21...+23;
- Житомир +21...+23;
- Вінниця +20...+22;
- Одеса +15...+17;
- Миколаїв +21...+23;
- Херсон +20...+22;
- Сімферополь +18...+20;
- Кропивницький +20...+22;
- Черкаси +20...+22;
- Чернігів +21...+23;
- Суми +21...+23;
- Полтава +21...+23;
- Дніпро +21...+23;
- Запоріжжя +20...+22;
- Донецьк +21...+23;
- Луганськ +22...+23;
- Харків +21...+23.
Прогноз погоди на 18 квітня / Карта Укргідрометцентру
До слова, за прогнозами синоптиків, дощі триватимуть і в наступні дні. Щонайменше до понеділка, 21 квітня, опади прогнозують у різних областях України.