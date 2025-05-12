Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

К теме Заморозки и снег в Украине: когда, в каких областях и сколько еще дней будут

Какой будет погода в Украине 13 мая

В Укргидрометцентре рассказали, что ночью по всей Украине будет без осадков, однако днем могут пройти небольшие дожди во всех областях.

Ветер в этот день ожидается северо-западный, со скоростью 5 – 10 метров в секунду.

Температура ночью будет составлять +2 – +7 градусов, в западных и Винницкий областях на поверхности почвы ожидают заморозки, а температура опустится до 0 – +3 градусов.
Днем столбики термометра будут показывать +10 – +15 градусов. На юге и востоке страны ночью температура опустится до +4 – +9 градусов, а днем поднимется до +13 – +18 градусов.
На высокогорье Карпат ночью без осадков, днем возможен небольшой дождь. Температура ночью будет составлять около 0 градусов, а днем – +5 – +10 градусов.
В Киеве ночью прогнозируют +5 – +7 градусов, а днем +13 – +15 градусов.

Где объявили предупреждение о пожарной опасности

В Укргидрометцентре также объявили предупреждение о пожарной опасности в Украине. В частности, 13 – 14 мая в Ровенской, Житомирской, Херсонской области и в Крыму чрезвычайный уровень пожарной опасности.


Где в Украине будет пожарная опасность 13 мая / Карта Укргидрометцентра

Справочно! Чрезвычайная пожарная опасность – погодные условия при которых сочетание высокой температуры воздуха и бездождевой (сухой) погоды приводит к высокой вероятности возникновения и быстрого распространения лесных пожаров, при наличии источников возгорания (открытого огня).

Какой будет температура по областям

  • Киев +13...+15;
  • Ужгород +13...+15;
  • Львов +13...+15;
  • Ивано-Франковск +13...+15;
  • Тернополь +13...+15;
  • Черновцы +13...+15;
  • Хмельницкий +13...+15;
  • Луцк +13...+15;
  • Ровно +13...+15;
  • Житомир +12...+14;
  • Винница +13...+15;
  • Одесса +15...+17;
  • Николаев +15...+17;
  • Херсон +15...+17;
  • Симферополь +15...+17;
  • Кропивницкий +13...+15;
  • Черкассы +13...+15;
  • Чернигов +12...+14;
  • Сумы +12...+14;
  • Полтава +13...+15;
  • Днепр +13...+15;
  • Запорожье +15...+17;
  • Донецк +14...+16;
  • Луганск +14...+16;
  • Харьков +13...+15.


Прогноз погоды на 13 мая / Карта Укргидрометцентра