Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Какой будет погода в Украине 13 мая

В Укргидрометцентре рассказали, что ночью по всей Украине будет без осадков, однако днем могут пройти небольшие дожди во всех областях.

Ветер в этот день ожидается северо-западный, со скоростью 5 – 10 метров в секунду.

Температура ночью будет составлять +2 – +7 градусов, в западных и Винницкий областях на поверхности почвы ожидают заморозки, а температура опустится до 0 – +3 градусов.

Днем столбики термометра будут показывать +10 – +15 градусов. На юге и востоке страны ночью температура опустится до +4 – +9 градусов, а днем поднимется до +13 – +18 градусов.

На высокогорье Карпат ночью без осадков, днем возможен небольшой дождь. Температура ночью будет составлять около 0 градусов, а днем – +5 – +10 градусов.

В Киеве ночью прогнозируют +5 – +7 градусов, а днем +13 – +15 градусов.

Где объявили предупреждение о пожарной опасности

В Укргидрометцентре также объявили предупреждение о пожарной опасности в Украине. В частности, 13 – 14 мая в Ровенской, Житомирской, Херсонской области и в Крыму чрезвычайный уровень пожарной опасности.



Где в Украине будет пожарная опасность 13 мая / Карта Укргидрометцентра

Справочно! Чрезвычайная пожарная опасность – погодные условия при которых сочетание высокой температуры воздуха и бездождевой (сухой) погоды приводит к высокой вероятности возникновения и быстрого распространения лесных пожаров, при наличии источников возгорания (открытого огня).

Какой будет температура по областям

Киев +13...+15;

Ужгород +13...+15;

Львов +13...+15;

Ивано-Франковск +13...+15;

Тернополь +13...+15;

Черновцы +13...+15;

Хмельницкий +13...+15;

Луцк +13...+15;

Ровно +13...+15;

Житомир +12...+14;

Винница +13...+15;

Одесса +15...+17;

Николаев +15...+17;

Херсон +15...+17;

Симферополь +15...+17;

Кропивницкий +13...+15;

Черкассы +13...+15;

Чернигов +12...+14;

Сумы +12...+14;

Полтава +13...+15;

Днепр +13...+15;

Запорожье +15...+17;

Донецк +14...+16;

Луганск +14...+16;

Харьков +13...+15.



Прогноз погоды на 13 мая / Карта Укргидрометцентра