Про це пише 24 Канал з посиланням на Львівську міську раду.

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Негода у Львові

Синоптики прогнозують грози, сильний вітер та град до кінця доби 12 травня та вдень 13 травня. За даними Львівського регіонального центру з гідрометеорології у цей період очікується гроза, великий град та шквали 15-20 метрів за секунду.

У міському управлінні з питань цивільного захисту та територіальної оборони закликає львів'ян зважати на прогноз погоди. Фахівці нагадують правила поведінки під час грози.

Зачиніть вікна вдома, вимкніть електричні прилади з мережі, аби вони не притягували блискавки.

Не ховайтесь під деревами на вулиці, адже існує небезпека падіння важких гілок, які можуть зламатись від поривів вітру і завдати шкоди. Намагайтеся також уникати металевих парканів, рекламних щитів, опор електропередач і, в жодному разі, не розкривайте парасольку, щоб не притягнути блискавку.

У разі виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій, жителі можуть телефонувати на "гарячу лінію" міста за номером 15-80.

13 травня дощі прогнозуються на всій території України. У Львові вдень очікується +13…+15 градусів.