Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

Дивіться також Невеликі дощі та тепло до +18: погода в Україні на 13 травня

Що відомо про антирекордний температурний показник у Львові

Температура повітря в місті 11 травня становила -0,2 градуса.

Попереднє мінімальне значення цього дня спостерігалось у 1978 році й становило +0,4 градуса,

– зазначили синоптики.

Наступного дня температурний показник також став рекордним. "12 травня мінімальна температура повітря становила 0 градусів. Попереднє мінімальне значення цього дня спостерігалось у 1978 році й становило +0,3 градуса", – йдеться у повідомленні.

Якою буде погода в Україні найближчими днями

У Львові очікується дощ та шквальний вітер 12 – 13 травня. Синоптики прогнозують грози, град та сильний вітер. У міському управлінні з питань цивільного захисту та територіальної оборони закликають львів'ян зважати на прогноз погоди.

Якою буде погода 13 травня / Карта Укргідрометцентру

До слова, синоптики попередили українців про можливі заморозки та невеликі дощі найближчими днями.

13 – 14 травня в Україні вночі переважно без опадів, а вдень можуть бути невеликі дощі. У четвер, 15 травня, у західних областях помірні, у північних, вдень і в більшості центральних областей невеликі дощі, на решті території без опадів.