Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Дивіться також Заморозки та сніг в Україні: коли, в яких областях і скільки ще днів будуть

Що відомо про дощі та заморозки в Україні

Синоптики повідомили, що 13 – 14 травня в Україні вночі переважно без опадів, а вдень можуть бути невеликі дощі.

У четвер, 15 травня, у західних областях помірні, у північних, вдень і в більшості центральних областей невеликі дощі, на решті території без опадів.

Протягом найближчих днів у нашій країні температура вночі може бути 2 – 8 градусів тепла. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 5 – 12 метрів за секунду.

У західних та Вінницькій областях на поверхні ґрунту заморозки 0 – 3 градусів; вдень 10 – 15 градусів тепла, на Півдні та Сході країни до 18 градусів,

– заявили в Укргідрометцентрі.

Синоптики додали, що на високогір'ї Карпат вдень очікується невеликий дощ, а 15 травня помірний дощ та мокрий сніг; температура вночі близько 0 градусів, а вдень 5 – 10 градусів тепла.

Якою буде погода 13 травня

У вівторок, 13 травня, вночі по всій Україні буде без опадів, однак вдень можуть пройти невеликі дощі в усіх областях. Прогноз обіцяє принести в Україну мінливу хмарність.

Якою буде погода 13 травня / Карта Укргідрометцентру

Синоптики також оголосили попередження про пожежну небезпеку в Україні. 13 – 14 травня в Рівненській, Житомирській, Херсонській області та в Криму надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Також у Львові 12 – 13 травня очікується дощ та шквальний вітер – жителів закликають бути обачними. Синоптики прогнозують грози, сильний вітер та град до кінця доби 12 травня та вдень 13 травня.

Під час грози потрібно зачинити вікна вдома та вимкнути електричні прилади з мережі, аби вони не притягували блискавки. Фахівці радять не ховатися під деревами на вулиці, адже існує небезпека падіння важких гілок, які можуть зламатись від поривів вітру та завдати шкоди.