Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

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Что известно о дождях и заморозках в Украине

Синоптики сообщили, что 13 – 14 мая в Украине ночью преимущественно без осадков, а днем могут быть небольшие дожди.

В четверг, 15 мая, в западных областях умеренные, в северных, днем и в большинстве центральных областей небольшие дожди, на остальной территории без осадков.

В течение ближайших дней в нашей стране температура ночью может быть 2 – 8 градусов тепла. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 5 – 12 метров за секунду.

В западных и Винницкой областях на поверхности почвы заморозки 0 – 3 градусов; днем 10 – 15 градусов тепла, на Юге и Востоке страны до 18 градусов,

– заявили в Укргидрометцентре.

Синоптики добавили, что на высокогорье Карпат днем ожидается небольшой дождь, а 15 мая умеренный дождь и мокрый снег; температура ночью около 0 градусов, а днем 5 – 10 градусов тепла.

Какой будет погода 13 мая

Во вторник, 13 мая, ночью по всей Украине будет без осадков, однако днем могут пройти небольшие дожди во всех областях. Прогноз обещает принести в Украину переменную облачность.

Какой будет погода 13 мая / Карта Укргидрометцентра

Синоптики также объявили предупреждение о пожарной опасности в Украине. 13 – 14 мая в Ровенской, Житомирской, Херсонской области и в Крыму чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Также во Львове 12 – 13 мая ожидается дождь и шквальный ветер – жителей призывают быть осмотрительными. Синоптики прогнозируют грозы, сильный ветер и град до конца суток 12 мая и днем 13 мая.

Во время грозы нужно закрыть окна дома и выключить электрические приборы из сети, чтобы они не притягивали молнии. Специалисты советуют не прятаться под деревьями на улице, ведь существует опасность падения тяжелых веток, которые могут сломаться от порывов ветра и нанести вред.