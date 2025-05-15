Когда ждать потепления и будет ли оно резким, – в интервью 24 Каналу ответила представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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Потепление в Украине

Синоптик рассказала, что ближайшие несколько дней Украина еще будет находиться в поле слабо пониженного атмосферного давления. Оно несколько будет испытывать колебания.

Также в воздушных пространствах над территорией нашего государства до сих пор царит прохладный влажный воздух с северных направлений. Днем при прогреве обусловливается увеличение облачности и небольшие дожди.

"Как раз это можем наблюдать. В дневные часы солнышко может длительное время сиять, а потом поступает облако с дождями различной интенсивности, потом снова оно отходит, снова солнце. Такие процессы могут чередоваться. Это говорит именно о неустойчивости атмосферы", – отметила Наталья Птуха.

По прогнозу синоптиков, ближайшие дни заморозки не ожидаются. Ведь будет больше облачности. Ночь хоть и прохладная, – в пределах +2 – +9 градусов, но уже преимущественно без заморозков, по крайней мере до 16 мая. Днем остается +12 – +18 градусов.

В западных областях, Винницкой и большинстве северных областей на протяжении 15 – 16 мая снова будет определенное снижение дневной температуры, потому что будет прохлаждать атмосферный фронт более активный с северо-запада. Он повлечет больше облачности и больше осадков, поэтому там дневные максимумы будут несколько ниже,

– рассказала представительница Укргидрометцентра.

Уточнила, что ожидается +8 – +14 градусов. Между тем на Юге и Востоке уже будет определенное повышение до +20, даже местами до +23 градусов.

Какого-то стремительного потепления в ближайшей синоптической перспективе мы не видим. Определенное повышение может быть по южным областям на 15 – 16 мая,

– отметила Наталья Птуха.

В то же время отметила, что уже на выходных и в начале следующей недели снова может быть возвращение к такому температурному режиму, который имеем сейчас.

Положительная тенденция уже где-то с середины следующей недели должна больше давать о себе знать. Ожидаем, что там будет все же температура в сторону повышения. В начале третьей декады,

– рассказала синоптик.

Добавила, что практически до 20 чисел остается плюс-минус вот такой температурный фон, как сейчас.