С чем связано такое похолодание в последний месяц весны, – в интервью 24 Каналу объяснила представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха.

Смотрите также Зима снова напомнила о себе в мае: в сети показали фото заснеженных Карпат

Похолодание в мае

Наталья Птуха ответила, связано ли похолодание в мае с тем, что зима и начало весны в Украине были аномально теплыми. Отметила, что конечно, сразу проводить такие параллели нельзя. Здесь нужны более глобальные научные исследования.

Синоптик отметила, что и прохладная погода, которая сейчас наблюдается в Украине, связана с поступлением холодной воздушной массы из северных широт.

Просто такая циркуляция атмосферных процессов сейчас, что как раз-таки постоянно у нас воздушные потоки из северных широт. И продолжает поступать вот этот прохладный воздух. И если в ночные часы кое-где есть прояснения, то конечно, могут на поверхности почвы заморозки в некоторых регионах,

– объяснила Наталья Птуха.

Синоптик отметила, пока о каких-то сильных аномалиях говорить нельзя. Для этого нужно проводить основательные сравнения.

В то же время представитель Укргидрометцентра отметила, что в последние дни средняя суточная температура примерно на 5 – 9 градусов ниже нормы. Только в Крыму где-то на 3 градуса ниже нормы (на 12 мая).

Кстати, накануне во Львове зафиксировали рекорд для 11 мая. Минимальная температура воздуха составляла -0,2 градуса. Предыдущее минимальное значение этого дня наблюдалось еще в 1978 году и составило +0,4 градуса.

Относительно рекордных значений для каждой даты, – нет таких массовых, что везде были рекордные значения температуры минимальные. То есть пока это единичные случаи,

– отметила Наталья Птуха.

Интересно, что абсолютный минимум температуры воздуха, который за всю историю метеонаблюдений в Украине фиксировали в мае, достигал 0 – -6 градусов, местами на Сумщине и в горных районах -7 – -10 градусов, а на побережье морей +1 – +3 градуса.

Обратите внимание! Полное интервью с Натальей Птухой о погоде в Украине, в частности, будут ли еще заморозки и снег, а также когда придет потепление и наступит метеорологическое лето, – вскоре читайте на сайте 24 Канала.