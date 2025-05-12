Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Погода в Украине

В течение 13 – 14 мая в Украине ночью будет преобладать погода без осадков. Днем будут идти небольшие дожди.

Далее, 15 мая, на Западе умеренные, в северных, днем и в большинстве центральных областей небольшие дожди. На остальной территории без осадков.

В ближайшие трое суток ветер в Украине будет северо-западный с переходом на юго-западный, 5 – 12 метров в секунду. Однако в четверг на Западе и Севере местами порывы 15 – 18 метров в секунду.

Ночью в Украине +2 – +8 градусов, но 13 мая в западных и Винницкой областях на поверхности почвы заморозки 0 – -3 градуса. Днем +10 – +15, а на Юге и Востоке до +18 градусов.

Тем временем на высокогорье Карпат небольшой дождь, днем 15 мая умеренный дождь и мокрый снег. Ночью около 0 градусов, днем +5 – +10 градусов.

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В каких областях будут заморозки 13 мая / Скриншот с Укргидрометцентра

Температурный антирекорд во Львове

11 мая минимальная температура воздуха составляла -0,2 градуса. Предыдущее минимальное значение этого дня наблюдалось еще в 1978 году. Тогда было +0,4 градуса.

Во Львовском региональном центре по гидрометеорологии отметили, что это уже второй случай перекрытия минимальной температуры воздуха с начала года.

Более того, второй раз зафиксировано во время весны. Уточнили, что первый случай был в апреле.

Кстати, абсолютный минимум температуры воздуха, который фиксировали в Украине в мае за всю историю наблюдений, составляет 0 – -6 градусов. Кое-где в Сумской области и горных районах даже -7 – -10 градусов. На побережье морей +1 – +3 градуса.

Абсолютный максимум составлял +30 – +37 градусов. В Одесской и Луганской областях, а также в Крыму до +38 – +39 градусов. В горных районах +28 – +29 градусов.