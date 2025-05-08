Какой же погоды ждать летом 2025, – в комментарии "Телеграфу" рассказал синоптик Игорь Кибальчич, сообщает 24 Канал.

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Погода на лето 2025 года

Метеоролог отметил, существует примерно 70 – 75% вероятности, что лето будет аномально теплым. Температура будет превышать средние многолетние показатели на 1 – 1,5 градуса.

Но это не означает, что каждый летний месяц будет жарким. Например, июнь может быть прохладным, зато июль и август – очень теплыми,

– подчеркнул Кибальчич.

Также рассказал, что по статистике самыми жаркими обычно является период с 15 июля до 15 августа. Именно в это время фиксируются самые высокие дневные и средние температуры.

Эксперт отметил, что волны жары, без сомнения, будут. Это будет связано с поступлением воздушных масс. Прежде всего, из северной Африки, Ближнего Востока и центральных районов Азии.

Поэтому в отдельные дни температура воздуха, особенно в южных и восточных областях Украины, может превышать +40 градусов,

– отметил метеоролог.

К слову, 2024 год был одним из самых теплых, – почти на уровне с 2010 по температуре. В некоторых регионах, в частности, на Николаевщине, фиксировали до +41 градуса.

Интересно, что в последние годы появилась новая тенденция, – сентябрь все чаще ведет себя как летний месяц. Температура более +30 градусов фиксируется регулярно по всей Украине. Фактически лето как бы сдвигается ближе к осени.

Относительно осадков – здесь все сложнее. В летний период большинство дождей – это именно конвективные осадки, которые связаны с грозами. А грозы имеют очень локальный характер: в одном районе города может выпасть месячная норма, а в соседнем – ни одной капли,

– сказал Кибальчич.

Прошлое лето было довольно сухим, особенно на Левобережье. Есть шанс, что в 2025-м дождей будет больше, и грозы станут более активными. Однако активные грозы означают больший риск опасных погодных явлений, – града и даже смерчей, которые в Украине уже не редкость.

"Правда, обычно они кратковременные и проходят над полями или лесными массивами, поэтому часто их просто никто не видит", – отметил метеоролог.

Постоянной рекордной жары Кибальчич не прогнозирует. Ведь, по статистике, два года подряд рекордно теплыми быть не могут.